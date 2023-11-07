Сценаристи шоу Дивні дива (Stranger thіngs) приголомшили фанатів багатозначним тизером. На офіційних сторінках шоу в соцмережах опублікували скриншот зі сценарію до пʼятого і фінального сезону серіалу.

З чого почнеться фінальний сезон Дивних див (Stranger thіngs)

Фото сценарію зʼявилося одразу після Дня Дивних див, що відзначається 6 листопада. Саме цієї дати у серіалі стається переломний момент зі зникненням одного з головних героїв на імʼя Вілл Баєрс.

– Сезон 5. Глава 1. Сцена 1, – вказано на скриншоті.

Далі сценаристи привідкрили таємницю початку першого епізоду.

Зараз дивляться

– Звук холодного вітру. Шум дерев. І… дитячий голос, що співає знайому пісню, – такою є перша сцена.

Реакція фанатів на тизер від сценаристів Дивних див (Stranger thіngs)

Шанувальники в захваті. Вони просто не можуть повірити в те, що це все насправді і сценаристи улюбленого шоу дійсно повернулися до роботи. Фанати навіть почали будувати свої версії стосовно того, яка ж пісня звучатиме на початку першої серії.

Це правда чи я сплю? Тому що я не можу повірити, що це відбувається.

Уявіть, що це флешбек того, як Вілл співає Should I stay or should I go.

Сподіваюся, в 5 сезоні покажуть похорон Едді у відкритій труні, щоби ви стулили пельки.

Глава?! Сподіваюся, цей останній сезон буде довгим.

І як мені тепер чекати? Я маю побачити нову серію зараз!

Коли буде премʼєра Дивних див (Stranger thіngs)

Старт фінального сезону серіалу сильно затримався через страйк сценаристів. Шанувальники навіть жартували, що актори, які грають підлітків моторошного міста Гокінс, встигнуть зістаритися.

Точної дати шоуранери не оголошували. Втім є думка, що це станеться ближче до літа 2024 року. Таке припущення прозвучало від актора Девіда Гарбора, що грає в серіалі одного з ключових персонажів – поліцейського Джима Гоппера.