Сценаристы шоу Очень странные дела (Stranger thіngs) ошеломили фанатов многозначительным тизером. На официальных страницах шоу в соцсетях опубликовали скриншот из сценария к пятому и финальному сезону сериала.

С чего начнется финальный сезон Очень странных дел (Stranger thіngs)

Фото сценария появилось сразу после Дня Очень странных дел, который отмечается 6 ноября. Именно в эту дату в сериале происходит переломный момент с исчезновением одного из главных героев по имени Уилл Байерс.

— Сезон 5. Глава 1. Сцена 1, — указано на скриншоте.

Далее сценаристы приоткрыли тайну начала первого эпизода.

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— Звук холодного ветра. Шум деревьев. И… детский голос, поющий знакомую песню, — такова первая сцена.

Реакция фанатов на тизер от сценаристов Очень странных дел (Stranger thіngs)

Поклонники в восторге. Они просто не могут поверить в то, что это все на самом деле и сценаристы любимого шоу действительно вернулись к работе. Фанаты даже начали строить свои предположения относительно того, какая же песня будет звучать в начале первой серии.

Это правда или я сплю? Потому что я не могу поверить, что это происходит.

Представьте, что это флешбэк того, как Уилл поет Should I stay or should I go.

Надеюсь, в 5 сезоне покажут похороны Эдди в открытом гробу, чтобы вы заткнули рты.

Глава?! Надеюсь, этот последний сезон будет длинным.

И как мне теперь ждать? Я должен увидеть новую серию сейчас!

Когда будет премьера Очень странных дел (Stranger thіngs)

Старт финального сезон сериала сильно задержался из-за забастовки сценаристов. Поклонники даже шутили, что актеры, которые играют подростков жуткого города Хокинс, успеют состариться.

Точной даты шоураннеры не объявляли. Впрочем, есть мнение, что это произойдет ближе к лету 2024 года. Такое предположение прозвучало от актера Дэвида Харбора, играющего в сериале одного из ключевых персонажей — полицейского Джима Хоппера.