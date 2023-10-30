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В костюмі Єви: Гайді Клум заінтригувала пікантним фото напередодні Геловіну

30 Жовтня 2023, 16:56
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Гайді Клум
Джерело: Getty Images

Супермодель Гайді Клум готується до свого улюбленого свята – Геловіну. 50-річна знаменитість порадувала своїх шанувальників чуттєвим тизером до свята.

На фото в Instagram Клум розляглася на рожевій волохатій софі у костюмі Єви.

– Затишшя перед бурею. Мій девіз на цей Геловін: Все або нічого! – підписала пікантну світлину Гайді.

Щороку на Геловін Гайді Клум влаштовує вечірку, що часто потрапляє в заголовки видань. Костюми супермоделі вражають оригінальністю та якістю виконання. В минулому знаменитість перевтілювалася у Фіону зі Шрека, іншопланетянку, старшу версію себе, а також в гігантського червʼяка.

Зараз дивляться

Скоро стане відомо, що вона приготувала цього року. У вересні Клум казала в інтервʼю виданню People, що майже відмовилася від ідеї з перевтіленнями, бо з костюмом не складалося і все валилось з рук. Проте, схоже, все змінилося на краще.

– Я знову налаштована позитивно. У мене все вийде, – переконана супермодель.

Гайді Клум вже встигла перейнятися духом Геловіну. Днями її помітили в Лос-Анджелесі в костюмі тигра, коли вона виходила в кафе за ласощами.

Перший образ знаменитості на містичне свято складався з пухнастих вух, макіяжу з ефектом котячих очей, кофтинки кольору кремового морозива та чорних черевиків.

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