Супермодель Гайді Клум готується до свого улюбленого свята – Геловіну. 50-річна знаменитість порадувала своїх шанувальників чуттєвим тизером до свята.

На фото в Instagram Клум розляглася на рожевій волохатій софі у костюмі Єви.

Щороку на Геловін Гайді Клум влаштовує вечірку, що часто потрапляє в заголовки видань. Костюми супермоделі вражають оригінальністю та якістю виконання. В минулому знаменитість перевтілювалася у Фіону зі Шрека, іншопланетянку, старшу версію себе, а також в гігантського червʼяка.

Скоро стане відомо, що вона приготувала цього року. У вересні Клум казала в інтервʼю виданню People, що майже відмовилася від ідеї з перевтіленнями, бо з костюмом не складалося і все валилось з рук. Проте, схоже, все змінилося на краще.

Гайді Клум вже встигла перейнятися духом Геловіну. Днями її помітили в Лос-Анджелесі в костюмі тигра, коли вона виходила в кафе за ласощами.

Heidi Klum is seen on October 25, 2023 in Los Angeles, California pic.twitter.com/6kLqZv72s5

— Celebrity News (@celebfashionnnn) October 25, 2023