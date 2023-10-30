Супермодель Хайди Клум готовится к своему любимому празднику — Хэллоуину. 50-летняя знаменитость порадовала своих поклонников чувственным тизером к празднику.

На фото в Instagram Клум разлеглась на розовой мохнатой софе в костюме Евы.

— Затишье перед бурей. Мой девиз на этот Хэллоуин: Все или ничего! — подписала пикантную фотографию Хайди.

Ежегодно на Хэллоуин Хайди Клум устраивает вечеринку, которая часто попадает в заголовки изданий. Костюмы супермодели поражают оригинальностью и качеством исполнения. В прошлом знаменитость перевоплощалась в Фиону из Шрека, инопланетянку, старшую версию себя, а также в гигантского червяка.

Скоро станет известно, что она приготовила в этом году. В сентябре Клум говорила в интервью изданию People, что почти отказалась от идеи с перевоплощениями, потому что с костюмом не складывалось и все валилось из рук. Однако, похоже, все изменилось к лучшему.

— Я снова настроена позитивно. У меня все получится, — убеждена супермодель.

Хайди Клум уже успела проникнуться духом Хэллоуина. На днях ее заметили в Лос-Анджелесе в костюме тигра, когда она выходила в кафе за лакомствами.

Heidi Klum is seen on October 25, 2023 in Los Angeles, California

Первый образ знаменитости на мистический праздник состоял из пушистых ушей, макияжа с эффектом кошачьих глаз, кофточки цвета кремового мороженого и черных ботинок.