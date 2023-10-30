Німецька супермодель Гайді Клум протягом багатьох років вважається королевою Геловіну. З нагоди свята вона завжди перевтілюється в ектравагантних або моторошних персонажів.
Гайді Клум відповідально ставиться до створення геловінського образу, а в кріслі гримера іноді проводить більше десяти годин.
Минулого року вона перевершила всі очікування і прийшла на вечірку в костюмі дощового черв’яка. А її чоловік, музикант Том Каулітц із гурту Tokio Hotel, перевтілився в одноокого рибалку.
Протягом кількох годин Клум звивалася по килимовій доріжці і фотографувалася з гостями. Навіть інтерв’ю зірка давала, лежачи на підлозі у незручному костюмі. Пізніше Гайді позувала у напівпрозорому боді зі стразами.
У 2019 році Гайді перевтілилася в інопланетянина з розрізаним животом і грудьми. З її тіла стирчали залізні трубки, а через скляний купол на голові виднівся мозок.
На створення образу Клум команда гримерів витратила рекордні 14 годин. Том Каулітц тоді постав у костюмі закривавленого космонавта.
На геловінську вечірку у 2018 році Гайді Клум з’явилася в образі принцеси Фіони, а ії коханий перевтілився у Шрека.
У 2017 році Гайді повторила образ перевертня з кліпу Майкла Джексона Трилер. На святкове первтілення пішло 13 годин роботи візажистів.
На вечірці супермодель влаштувала справжнє шоу з танцями і спецефектами. Її супроводжували друзі, які переодяглися в зомбі.
У 2015 році Гайді Клум витратила 10 годин на перевтілення у сексуальну співачку Джессіку Реббіт з культової стрічки Хто підставив кролика Роджера.
Тоді модель влаштувала цілий виступ, виконавши під фонограму пісню Why Don’t You Do Right.