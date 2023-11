У 2019 році Гайді перевтілилася в інопланетянина з розрізаним животом і грудьми. З її тіла стирчали залізні трубки, а через скляний купол на голові виднівся мозок.

На створення образу Клум команда гримерів витратила рекордні 14 годин. Том Каулітц тоді постав у костюмі закривавленого космонавта.

На геловінську вечірку у 2018 році Гайді Клум з’явилася в образі принцеси Фіони, а ії коханий перевтілився у Шрека.

У 2017 році Гайді повторила образ перевертня з кліпу Майкла Джексона Трилер. На святкове первтілення пішло 13 годин роботи візажистів.

На вечірці супермодель влаштувала справжнє шоу з танцями і спецефектами. Її супроводжували друзі, які переодяглися в зомбі.

У 2015 році Гайді Клум витратила 10 годин на перевтілення у сексуальну співачку Джессіку Реббіт з культової стрічки Хто підставив кролика Роджера.

Тоді модель влаштувала цілий виступ, виконавши під фонограму пісню Why Don’t You Do Right.