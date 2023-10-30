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Черв’як, Фіона та прибулець: найепатажніші образи Гайді Клум на Геловін

30 Жовтня 2023, 13:19
Валентина Чорна редакторка стрічки
Гайді Клум
Джерело: Depositphotos Getty Images

Німецька супермодель Гайді Клум протягом багатьох років вважається королевою Геловіну. З нагоди свята вона завжди перевтілюється в ектравагантних або моторошних персонажів.

Гайді Клум відповідально ставиться до створення геловінського образу, а в кріслі гримера іноді проводить більше десяти годин.

Минулого року вона перевершила всі очікування і прийшла на вечірку в костюмі дощового черв’яка. А її чоловік, музикант Том Каулітц із гурту Tokio Hotel, перевтілився в одноокого рибалку.

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Протягом кількох годин Клум звивалася по килимовій доріжці і фотографувалася з гостями. Навіть інтерв’ю зірка давала, лежачи на підлозі у незручному костюмі. Пізніше Гайді позувала у напівпрозорому боді зі стразами.

У 2019 році Гайді перевтілилася в інопланетянина з розрізаним животом і грудьми. З її тіла стирчали залізні трубки, а через скляний купол на голові виднівся мозок.

На створення образу Клум команда гримерів витратила рекордні 14 годин. Том Каулітц тоді постав у костюмі закривавленого космонавта.

На геловінську вечірку у 2018 році Гайді Клум з’явилася в образі принцеси Фіони, а ії коханий перевтілився у Шрека.

У 2017 році Гайді повторила образ перевертня з кліпу Майкла Джексона Трилер. На святкове первтілення пішло 13 годин роботи візажистів.

На вечірці супермодель влаштувала справжнє шоу з танцями і спецефектами. Її супроводжували друзі, які переодяглися в зомбі.

У 2015 році Гайді Клум витратила 10 годин на перевтілення у сексуальну співачку Джессіку Реббіт з культової стрічки Хто підставив кролика Роджера.

Тоді модель влаштувала цілий виступ, виконавши під фонограму пісню Why Don’t You Do Right.

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