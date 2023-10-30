Німецька супермодель Гайді Клум протягом багатьох років вважається королевою Геловіну. З нагоди свята вона завжди перевтілюється в ектравагантних або моторошних персонажів.

Гайді Клум відповідально ставиться до створення геловінського образу, а в кріслі гримера іноді проводить більше десяти годин.

Минулого року вона перевершила всі очікування і прийшла на вечірку в костюмі дощового черв’яка. А її чоловік, музикант Том Каулітц із гурту Tokio Hotel, перевтілився в одноокого рибалку.

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Протягом кількох годин Клум звивалася по килимовій доріжці і фотографувалася з гостями. Навіть інтерв’ю зірка давала, лежачи на підлозі у незручному костюмі. Пізніше Гайді позувала у напівпрозорому боді зі стразами.