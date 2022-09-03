Російський рок-музикант Андрій Макаревич записав пісню на честь свого включення до списку іноагентів.

Новий витвір артист оприлюднив у Facebook. На відео він сидить перед камерою з гітарою та виконує композицію, в якій висміює рішення влади РФ.

– Пусть узнает вся страна с этого момента, как опасна и трудна жизнь иноагента. Ни бухать, ни есть, ни спать, подавлять желанья, чтобы тайно выполнять тайные задания, – з таких слів починається композиція.

Увечері, 2 вересня, стало відомо, що в РФ Андрія Макаревича визнали іноагентом. Музикант сказав, що нічого не планує робити з цього приводу, оскільки так таврують небажаних.

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Варто зазначити, що артист ще з 2014 року критикує владу РФ та підтримує Україну.

Окрім Макаревича туди потрапили й інші особи – український журналіст Дмитро Гордон, соратник російського опозиціонера Олексія Навального Іван Жданов, блогерка та журналістка Катерина Гордєєва та інші. У списку фізосіб-іноагентів налічується 19 прізвищ.