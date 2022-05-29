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Макаревич жорстко відповів артистам, які підтримують війну і пишуть літеру Z

29 Травня 2022, 15:12
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Макаревич жорстко відповів артистам, які підтримують війну і пишуть літеру Z

Музикант та лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич жорстко висловився про артистів, які вірять російській пропаганді та виступають на концертах з символікою Z.

В інтерв’ю росЗМІ він зазначив, що навіть не хоче аналізувати мотиви таких виконавців, оскільки вони йому не цікаві.

– Ті, хто пише букву Z – так пішли вони в ж*пу, – сказав Макаревич.

Нещодавно артист відвідав Форум вільної культури в Ізраїлі, де зустрів Пугачову, Гребенщикова та інших. За словами Макаревича, йому цікаві люди, які зібралися на цьому заході.

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– Я отримую колосальну насолоду, що слухаю тих, хто тут зібрався. Ось вони мені цікаві. Все життя були цікаві. Я тішуся, що маю можливість поговорити з ними і послухати, що вони взагалі думають про світ, – сказав співак.

Раніше Андрій Макаревич записав пісню, в якій звернувся до російських військових. Він оприлюднив чорно-біле відео, на якому виконав пісню про непотрібну війну, на яку солдатів із РФ посилають як гарматне м’ясо.

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Теги
Андрій Макаревич, Війна в Україні
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