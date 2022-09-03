Российский рок-музыкант Андрей Макаревич записал песню в честь своего включения в список иноагентов.

Новое творение артист обнародовал в Facebook. На видео он сидит перед камерой с гитарой и исполняет композицию, в которой высмеивает решение власти РФ.

— Пусть узнает вся страна с этого момента, как опасна и трудна жизнь иноагента. Ни бухать, ни есть, ни спать, подавлять желанья, чтобы тайно выполнять тайные задания, — с таких слов начинается композиция.

Вечером, 2 сентября, стало известно, что в РФ Андрея Макаревича признали иноагентом. Музыкант сказал, что ничего не планирует предпринимать по этому поводу, поскольку так клеймят неугодных.

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Стоит отметить, что артист еще с 2014 года критикует власть РФ и поддерживает Украину.

Кроме Макаревича туда попали и другие лица — украинский журналист Дмитрий Гордон, соратник российского оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов, блогер и журналистка Екатерина Гордеева и другие. В списке физлиц-иноагентов числится 19 фамилий.