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В гитарный чемодан передатчик прячу: Макаревич записал песню про включение в список иноагентов

3 сентября 2022, 17:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В гитарный чемодан передатчик прячу: Макаревич записал песню про включение в список иноагентов

Российский рок-музыкант Андрей Макаревич записал песню в честь своего включения в список иноагентов.

Новое творение артист обнародовал в Facebook. На видео он сидит перед камерой с гитарой и исполняет композицию, в которой высмеивает решение власти РФ.

— Пусть узнает вся страна с этого момента, как опасна и трудна жизнь иноагента. Ни бухать, ни есть, ни спать, подавлять желанья, чтобы тайно выполнять тайные задания, — с таких слов начинается композиция.

Вечером, 2 сентября, стало известно, что в РФ Андрея Макаревича признали иноагентом. Музыкант сказал, что ничего не планирует предпринимать по этому поводу, поскольку так клеймят неугодных.

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Стоит отметить, что артист еще с 2014 года критикует власть РФ и поддерживает Украину.

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Кроме Макаревича туда попали и другие лица — украинский журналист Дмитрий Гордон, соратник российского оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов, блогер и журналистка Екатерина Гордеева и другие. В списке физлиц-иноагентов числится 19 фамилий.

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Андрій Макаревич Песня
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