Український продюсер і репер Потап розважається з росіянами в Дубаї.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив блогер Богдан Беспалов. Він оприлюднив відео, на якому Потапа можна побачити у компанії росіян.

Як Потап відпочиває з росіянами в Дубаї

Потап з’явився в одному з елітних ресторанів, де спостерігав, як шеф-кухар готує страви для гостей.

Зараз дивляться

Відео, на яке потрапив артист, знімала росіянка Дар’я Тарасенко. Вона є дружиною соліста російського поп-гурту Иванушки International і уродженця Одеси Кирила Туриченка, який у квітні 2023 року отримав громадянство РФ.

– Малороса в ньому ніколи не викорінити від слова зовсім. Ось такі люди і працюють на руку ворогові. Я не кажу, що саме Потап, але такі персонажі дуже небезпечні. Вони можуть бути як ждунами, так і навідниками. Так що жодні відбілювання Потапа колегами по цеху, мовляв, Олексій затих, тому що йому погрожували Кадировим, не проканають. Явно не від страху Потапенко відпочиває в Дубаї з росіянами, – написав Беспалов.

Також Беспалов обурився через те, що Потапу дають дозвіл на виїзд за кордон.

– Чому влада не реагує на зловживання повноваженнями тими, хто дає зелене світло в обхід законам воєнного часу Потапу, Остапчуку, Кензову та решті? У мене немає мети образити Олексія. Це його життя, його вибір, але шкода, що людина з такими можливостями замість допомоги рідній країні одягає маску “жертви”, говорить про підтримку України з дубайського номера. Змінилися люди, країна, але не Потап. Він сьогодні продовжує жити категоріями “зв’язки все порішають”, “весь світ у моїх ніг”, “перечекаю і повернуся, як все вщухне”, “яка різниця”, – додав блогер.

Раніше Потап заявляв, що готовий захищати Україну на фронті. За словами репера, він піде воювати, якщо його призвуть.