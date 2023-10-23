Репер і продюсер Потап заявив, що готовий захищати Україну на фронті, якщо доведеться.

Про це він написав у коментарях під своїм постом в Instagram. Так, одна із шанувальниць артиста запропонувала створити петицію, щоб Потапа “не відправляли на фронт, бо він потрібен у тилу”.

Потап відповів на цей коментар та зауважив, що піде воювати, якщо його призвуть.

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– Жодних петицій, призивають – йду, я – чоловік, це обов’язок, а поки я роблю, що вмію найкраще, – написав він.

Також Потап додав, що є призовним, тож підлягає під мобілізацію.

Зазначимо, у дописі Потап повідомив, що повертається додому. За словами артиста, він “пливе між концертами”, більше деталей про свою діяльність він не розкрив.

Перед цим Потапа і Настю Каменських помітили в аеропорту Варшави. За даними ЗМІ, подружжя летіло до Барселони.