Співачка Оля Полякова сказала, чому українці хейтять музичного продюсера Потапа. Також вона розповіла про погрози, які отримували деякі артисти від глави Чечні Рамзана Кадирова та російського репера Тіматі.

Оля розповіла, що під час особистої зустрічі говорила Потапу про те, що він велика, сильна людина й артист, до того ж, заслужений! Але люди йому не пробачили те, що він довго був за кордоном, коли почалася повномасштабна війна.

– У Олексія з перших днів війни був найінформативніший блог в Instagram… Це було дуже круто, а потім щось сталося, і в мене є підозра, що його налякали. Багатьом артистам дзвонили Тіматі з Кадировим і погрожували, як вони вміють: смертю, убивством рідних, говорили “знайдемо в будь-якій точці світу та поріжемо на міхи”, – поділилася Полякова.

Додає, вона особисто знає двох артистів, яким телефонували, але не може назвати їхні імена. Оля наголосила, що ці артисти не злякалися і продовжили робити свою роботу, а от деякі замовкли.

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Крім того, співачка абсолютно впевнена, що у будь-якої людини є право на страх, оскільки люди різні, як і їхнє почуття самозбереження.