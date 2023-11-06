Украинский продюсер и рэпер Потап развлекается с россиянами в Дубае.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер Богдан Беспалов. Он обнародовал видео, на котором Потапа можно увидеть в компании россиян.

Как Потап отдыхает с россиянами в Дубае

Потап появился в одном из элитных ресторанов, где наблюдал, как шеф-повар готовит блюда для гостей.

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Видео, на которое попал артист, снимала россиянка Дарья Тарасенко. Она является женой солиста российской поп-группы Иванушки International и уроженца Одессы Кирилла Туриченко, который в апреле 2023 года получил гражданство РФ.

— Малоросса в нем никогда не искоренить от слова совсем. Вот такие люди и работают на руку врагу. Я не говорю, что именно Потап, но такие персонажи очень опасны. Они могут быть как ждунами, так и наводчиками. Так что никакие отбеливания Потапа коллегами по цеху, мол, Алексей затих, потому что ему угрожали Кадыровым, не проканают. Явно не от страха Потапенко отдыхает в Дубае с россиянами, — написал Беспалов.

Также Беспалов возмутился из-за того, что Потапу дают разрешение на выезд за границу.

— Почему власть не реагирует на злоупотребление полномочиями теми, кто дает зеленый свет в обход законам военного времени Потапу, Остапчуку, Кензову и им подобным? У меня нет цели обидеть Алексея. Это его жизнь, его выбор, но жаль, что человек с такими возможностями вместо помощи родной стране надевает маску “жертвы”, говорит о поддержке Украины с дубайского номера. Изменились люди, страна, но не Потап. Он сегодня продолжает жить категориями “связи все порешают”, “весь мир у моих ног”, “пережду и вернусь, как все утихнет”, “какая разница”, — добавил блогер.

Ранее Потап заявлял, что готов защищать Украину на фронте. По словам рэпера, он пойдет воевать, если его призовут.