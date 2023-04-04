Соліст російського поп-гурту Иванушки International і уродженець Одеси Кирило Туриченко отримав громадянство РФ.

Після того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну, Туриченко продовжив виступати з колективом із країни-агресора. Також зрадник будує сольну кар’єру і знімає кліпи, вдаючи, що в його рідній країні нічого не відбувається, тож зміна громадянства цілком імовірна.

– Нещодавно зняв кліп на Байкалі, уявляєте? А ще збирається одружитися зі своєю давньою подругою… Один із наших спільних знайомих розповів, що Туриченко навіть змінив громадянство на російське, але поки що офіційного підтвердження цьому немає, – розповів ведучий Слава Дьомін.

Нагадаємо, що свою кар’єру Кирило починав у рідній Одесі, а потім – у Києві. Він брав участь у вітчизняних телешоу, але 2013 року вирішив стати учасником Иванушки International.

Зараз дивляться

Наразі артист продовжує гастролювати в РФ із концертами і без докорів сумління ділиться запланованими виступами в соцмережах.

Читайте також: Валерій Меладзе в Куршевелі уникнув запитання про війну в Україні

Про повномасштабну війну Туриченко висловився дуже поверхово, якщо можна так сказати. Ще 27 лютого 2022 року він написав в Instagram, що найбільше в світі йому хочеться жити в мирі, а єдина мова любові та підтримки, якою він може говорити – музика.

Про те, що Росія почала війну і про жахи, які згодом вона привнесла в Україну, Кирило промовчав.

Фото: Кирило Туриченко