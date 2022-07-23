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В дуеті з Pianoбой: Еллі Голдінг українською заспівала Ой у лузі червона калина

23 Липня 2022, 23:43
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
В дуеті з Pianoбой: Еллі Голдінг українською заспівала Ой у лузі червона калина

На Саміті перших леді та джентльменів, який відбувається за ініціативи Першої леді Олени Зеленської, відома співачка Еллі Голдінг заспівала українською мовою пісню “Ой у лузі червона калина…” разом з солістом Pianoбой Дмитром Шуровим.

– Знаємо мужність і стійкість українського народу, знаємо історії, дивимося новини. Важко уявити, як хтось може жити серед цього. Я коли їхала потягом, бачила поля і це нагадало мені те, що Україна – то годувальниця Європи і також це джерело мужності, джерело відваги, – заявила співачка.

Під час саміту також онлайн долучився Девід Бекхем, який окреслив проблему дитинства під час війни.

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Фото: скрін з відео

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Pianoбой Дмитро Шуров Саміт
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