Відчувають та переживають великі страхи: Бекхем про дітей під час війни та їх відновлення після

Легенда футболу Девід Бекхем виступив на саміті перших леді та джентльменів, на якому окреслив проблему дитинства під час війни.

– Я був послом доброї волі, зустрічався з дітьми по всьому світу, з дітьми, які відчували та переживали великі страхи, великі проблеми я бачив рішучість в їх очах, та очах їх батьків. І знову діти відчувають величезну травму, великий біль, вони бачать те, що не повинна бачити жодна дитина. Як батько, я розумію, як впливає зміна життя на їх розвиток, здоров’я, – каже Бекхем.

Також він зазначив, що з початку війни в Україні уважно стежив за ситуацією, спілкувався з ЮНІСЕФ.

– Важливо відновити їх (дітей, – Ред.) звичайне життя, освіту, коли війна буде завершена. Важливо, щоб ми дали дітям відновится, гратися, зустрічатися з друзями, аби вони змогли відновити своє дитинство. Школа – це про навчання, але не зовсім про навчання. Коли я навчався, в мене були викладачі, які залучали до більших досягнень. Кожна дитина заслуговує на це. Українські діти мають бути захищені, мають залишатися у безпеці. За рахунок відновлення цього відчуття безпеки діти зможуть знову навчатися, знову вірити у майбутнє, – додав він.