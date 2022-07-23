В дуэте с Pianoбой: Элли Голдинг на украинском языке спела Ой у лузі червона калина

На Саммите первых леди и джентльменов, который проходит по инициативе Первой леди Елены Зеленской, известная певица Элли Голдинг спела на украинском языке песню “Ой у лузі червона калина…” вместе с солистом Pianoбой Дмитрием Шуровым.

– Знаем мужество и стойкость украинского народа, знаем истории, смотрим новости. Трудно представить, как кто-то может жить среди этого. Я когда ехала поездом, видела поля и это напомнило мне то, что Украина — кормилица Европы и также это источник мужества, источник отваги, — заявила певица.

В ходе саммита также онлайн присоединился Дэвид Бекхэм, который очертил проблему детства во время войны.

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Фото: скрин с видео