Традиційно 14 лютого стрічки соціальних мереж заповнюють ніжні та зворушливі привітання з Днем святого Валентина. Не проходять повз романтичної дати і зірки, які публічно зізнаються в коханні своїм другим половинкам.

Так, український артист Дмитро Монатик чуттєво привітав зі святом свою дружину Ірину та побажав всім кохання.

– Я кохатиму тебе кожну секунду та мить, як в останній раз, сподіваючись лише на те, що тут і зараз… і назавжди! Всесвіт весь твій! Всім кохання, зі святом! – написав співак.

У День всіх закоханих про свої почуття розповіла співачка Джамала, яка опублікувала серію світлин з чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим.

– Тільки з тобою мої очі сяють по-особливому. Люблю-люблю-люблю, – написала артистка.

Акторка Ольга Сумська згадала, як вперше відсвяткувала День святого Валентина з чоловіком у 1991 році.

– Все почалося саме в цей день, 14 лютого! Тоді, в 1991 році ми вперше святкували День Валентина! Я знайшла в гримерній під час репетиції мюзиклу Кандід шоколадне серце від тебе, із запискою всередині і зрозуміла, що все серйозно! Я дякую долі,що сталося саме так і не інакше. Друзі, кохайте і будьте коханими! – написала Оля.

Дружина Володимира Остапчука привітала телеведучого, опублікувавши спільне фото.

– Хочу нам такі зморшки від усмішок та кохання щодня, а не лише в День закоханих! – написала Христина Горняк.

Зворушливе відео зі своїм чоловіком показала Маша Єфросиніна, наголосивши на важливості кохання та миру у нашому житті.

– Сьогодні всі обставини життя здаються другорядними. Безцінні лише мир і кохання, – написала Маша.

Артистка Юлія Саніна привітала всіх з Днем святого Валентина рядками зі свої пісні.

– Лише раз на сто років небо народжує двох людей з однією душею. І відпускає їх у чистий, вільний політ. Нехай кожному з нас пощастить, – написала Саніна.

Футболіст Девід Бекхем поділився фото з дружиною Вікторією та донькою Харпер.