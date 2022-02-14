Традиційно 14 лютого стрічки соціальних мереж заповнюють ніжні та зворушливі привітання з Днем святого Валентина. Не проходять повз романтичної дати і зірки, які публічно зізнаються в коханні своїм другим половинкам.
Так, український артист Дмитро Монатик чуттєво привітав зі святом свою дружину Ірину та побажав всім кохання.
– Я кохатиму тебе кожну секунду та мить, як в останній раз, сподіваючись лише на те, що тут і зараз… і назавжди! Всесвіт весь твій! Всім кохання, зі святом! – написав співак.
У День всіх закоханих про свої почуття розповіла співачка Джамала, яка опублікувала серію світлин з чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим.
– Тільки з тобою мої очі сяють по-особливому. Люблю-люблю-люблю, – написала артистка.
Акторка Ольга Сумська згадала, як вперше відсвяткувала День святого Валентина з чоловіком у 1991 році.
– Все почалося саме в цей день, 14 лютого! Тоді, в 1991 році ми вперше святкували День Валентина! Я знайшла в гримерній під час репетиції мюзиклу Кандід шоколадне серце від тебе, із запискою всередині і зрозуміла, що все серйозно! Я дякую долі,що сталося саме так і не інакше. Друзі, кохайте і будьте коханими! – написала Оля.
Дружина Володимира Остапчука привітала телеведучого, опублікувавши спільне фото.
– Хочу нам такі зморшки від усмішок та кохання щодня, а не лише в День закоханих! – написала Христина Горняк.
Зворушливе відео зі своїм чоловіком показала Маша Єфросиніна, наголосивши на важливості кохання та миру у нашому житті.
– Сьогодні всі обставини життя здаються другорядними. Безцінні лише мир і кохання, – написала Маша.
Артистка Юлія Саніна привітала всіх з Днем святого Валентина рядками зі свої пісні.
– Лише раз на сто років небо народжує двох людей з однією душею. І відпускає їх у чистий, вільний політ. Нехай кожному з нас пощастить, – написала Саніна.
Футболіст Девід Бекхем поділився фото з дружиною Вікторією та донькою Харпер.
– З Днем святого Валентина, мої дівчата. Дві прекрасні та сильні жінки. До речі, Харпер, пам’ятай, тато завжди буде твоїм Валентином. Люблю вас, – написав Бекхем.