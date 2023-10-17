Український музикант і військовий Віталій Козловський більше не служитиме в Нацгвардії. Подробицями музикант поділився в Instagram.

Так, у Stories артист опублікував фотографію, де тримає в руках піксельну військову форму. Відомо, що камуфляж такого типу можна побачити на бійцях ЗСУ – схоже, артист перевівся.

– Більше не в Нацгвардії. Черговий етап розпочато. Подробиці пізніше, – заявив Віталій.

Нагадаємо, що Козловський раніше був солдатом у Гвардії наступу. Це також підтверджується і ранніми знімками Віталія зі служби – він ходив у військовій формі кольору оливи, яка часто зустрічається в Нацгвардії.

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Куди саме музикант перевівся і чим займатиметься – поки невідомо.

Захищати Україну зі зброєю в руках Віталій пішов на початку літа 2023 року – за теплий період він встиг пройти навчання базових навичок, пожити в бліндажі, завести друзів, насолодитися приготуванням їжі в польових умовах, постраждати від алергії та навіть ночувати з мишками в бліндажі.

Уже восени Козловський пройшов посвяту в артилеристи. Музикант показав, як здійснює постріл зі 122-мм гаубиці Д-30. Однак не обійшлося і без скандалів. У жовтні Віталій зазначив, що Кондратюк забирає в нього всю військову зарплату через борги.