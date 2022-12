25 грудня християни західного обряду святкують Різдво Христове. До привітань уже долучилися українські зірки.

З Різдвом Христовим і прийдешніми святами привітала українців телеведуча Катерина Осадча.

– Минулого року напередодні свят ми писали, що віримо в різдвяні дива, загадували бажання на 2022 рік, просили щастя, пригод, нових можливостей… Сьогодні ми вже не чекаємо дива, сьогодні ми чекаємо Перемоги, ми не опираємось на долю, ми дякуємо ЗСУ за наші життя, ми не очікуємо пригод, бо “пригод” вистачило на все життя. Ми хочемо миру… і миру через Перемогу, – зауважила вона.

Зараз дивляться

Аліна Паш заспівала для українців колядку Пречистая Діва сина породила.

– З прийдешніми святами, рідні! And Merry Christmas to everyone! – написала вона.

Зі святами привітала українців і співачка Джамала.

– Цьогоріч вони не відчуваються так, як колись, але я вірю, що у вашій душі є хоча б невеличка частинка різдвяного настрою. Ми майже пройшли цей рік, залишилось ще трохи. Обіймаю кожного та кожну із вас у цю ніч!

Долучилася до привітань також Євгенія Власова.

– Відчуй, як сьогодні народилось Твоє нове серце! В якому нема страху, почуття провини, ненависті! Серце, в якому багато любові! До кого і до чого, вирішувати тільки Тобі! Але люби, незважаючи ні на що! Христос народився! Славімо Його!

Музичний подарунок у свято підготувала Світлана Тарабарова.

– З Різдвом, мої рідні люди! Дякувати і, незважаючи ні на що, шукати позитив та любов – моя позиція, мій порятунок від тієї чорної діри, в яку нас всіх інколи затягує. Я дякую всім, хто поруч був весь цей важелезний рік. Дякую країні, воїнам, волонтерам, всім, хто стоїть на стороні добра. Дякую диву, що живе всередині мене і рятує мене, даруючи надію та безмежну любов, – написала вона.

Не залишила українців без привітань і родина Григорія Решетніка.

– Із Різдвом Вас! Сімейного затишку, кохання, добра та Перемоги! Нехай Господь оберігає Україну!

Андре Тан зізнався, що з дитинства звик святкувати Різдво 24 грудня у тихому сімейному колі.

– Різдво — це свято, коли навіть ми, дорослі люди, хоч трішки, хоч на секунду занурюємося у магію свят, згадуємо дитинство та починаємо вірити в чудеса! Тому спонукаю вас користуватися святковими чарами та щиро бажати. Бажання на будь-яке свято у нас цьогоріч у всіх одне — нехай на Різдво станеться диво, в яке ми усі віримо, запанує мир, і для України настане довгоочікувана перемога!