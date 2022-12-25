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Тепла та світла в серці: найкращі листівки на Різдво

25 Грудня 2022, 07:38
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тепла та світла в серці: найкращі листівки на Різдво
Джерело: Pexels

Різдво – одне з найважливіших церковних свят. Він символізує народження Ісуса Христа, і зустріти його треба з чистою головою та тілом.

Так, віряни перед цим дотримуються 40-денного посту, а також позбавляються негативних думок. Свято треба провести в колі сім’ї, насолоджуючись різними стравами – їх має бути на столі не менше 12. Щоправда, це Різдво українці відзначатимуть як 25 грудня, так і 7 січня.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Різдвом у листівках, які зігріють друзів та близьких навіть на відстані. Теплі слова допоможуть зустріти свято у гарному настрої.

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Перед Різдвом заведено відзначати й Святвечір. Важлива дата має свої традиції та заборони, які передаються з покоління до покоління.

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2023 рік підготував українцям величезну кількість свят. Щоправда, тепер у ПЦУ дозволили відзначати Різдво і 25 грудня, у зв’язку з чим інші важливі церковні дні можуть зміститися. Нові дати на церковні свята 2023 року можна переглянути на Фактах ICTV.

Теги
Привітання Різдво релігійне свято
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