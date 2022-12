25 декабря христиане западного обряда празднуют Рождество Христово. К поздравлениям уже присоединились украинские звезды.

С Рождеством и наступающими праздниками поздравила украинцев телеведущая Екатерина Осадчая.

– В прошлом году накануне праздников мы писали, что верим в рождественские чудеса, загадывали желания на 2022 год, просили счастья, приключений, новых возможностей… Сегодня мы уже не ждем чуда, сегодня мы ждем Победы, мы не опираемся на судьбу, мы благодарим ВСУ за наши жизни, мы не ждем приключений, потому что приключений хватило на всю жизнь. Мы хотим мира… и мира через Победу, – сказала она.

Алина Паш спела для украинцев колядку Пречистая Дева сына родила.

– С наступающими праздниками, родные! And Merry Christmas to everyone! – написала она.

С праздниками поздравила украинцев и певица Джамала.

– В этом году они не чувствуются так, как прежде, но я верю, что в вашей душе есть хотя бы небольшая частица рождественского настроения. Мы почти прошли этот год, осталось еще немного. Обнимаю каждого и каждую из вас в эту ночь!

Присоединилась к поздравлениям также Евгения Власова.

– Почувствуй, как сегодня родилось Твое новое сердце! В котором нет страха, чувства вины, ненависти! Сердце, в котором много любви! К кому и к чему, решать только Тебе! Но люби, несмотря ни на что! Христос родился! Славим Его!

Музыкальный подарок в праздник подготовила Светлана Тарабарова.

– С Рождеством, мои родные люди! Благодарить и, несмотря ни на что, искать позитив и любовь – моя позиция, мое спасение от той черной дыры, в которую нас всех иногда затягивает. Я благодарю всех, кто рядом был весь этот тяжелый год. Спасибо стране, воинам, волонтерам, всем, кто стоит на стороне добра. Спасибо, что живет внутри меня и спасает меня, даря надежду и безграничную любовь, – написала она.

Не оставила украинцев без поздравлений и семья Григория Решетника.

– С Рождеством Вас! Семейного уюта, любви, добра и Победы! Пусть Господь оберегает Украину!

Андре Тан признался, что с детства привык праздновать Рождество 24 декабря в тихом семейном кругу.

– Рождество – это праздник, когда даже мы, взрослые люди, хоть немного, хоть на секунду погружаемся в магию праздников, вспоминаем детство и начинаем верить в чудеса! Поэтому побуждаю вас пользоваться праздничным волшебством и искренне желать. Желание на любой праздник у нас в этом году у всех одно — пусть на Рождество произойдет чудо, в которое мы все верим, воцарится мир, и для Украины наступит долгожданная победа!