Зірки кейпопа BTS випустили мемуари на честь 10-річчя гурту. Це перша офіційна книга від учасників колективу – у ній розкрили всю історію музичної кар’єри, і навіть натякнули, що на слухачів чекає в майбутньому.

Книжка отримала назву Beyond the Story: 10-Year Record of BTS – її випустили в Південній Кореї, і фанати вже масово стають у черги перед книжковими крамницями, щоб отримати свій примірник.

Роботу також випустили і в США – ще в травні вона стала бестселером на майданчиках Amazon і Barnes & Noble за попередніми замовленнями.

Нагадаємо, що чутки про мемуари з’явилися ще в травні – тоді стало відомо, що невідому книжку випускатимуть із накладом у 1 млн. одиниць.

Відомо, що учасники BTS зараз гастролюють зі своїми сольними концертами, адже двоє з хлопців проходять обов’язкову військову службу в армії. Схоже, у Південній Кореї не зробили винятку світовим зіркам.

У травні Джонгук з BTS встановив новий світовий рекорд. Його пісні швидше за інших прослухали на Spotify 1 млрд разів. Для рекорду 25-річному артисту знадобилося 409 днів – до цього лідерство було за співачкою Лізою з Blackpink.