Корейський гурт Blackpink потрапив до Книги рекордів Гіннеса за переглядами в YouTube

Корейський попгурт Blackpink встановив рекорд за переглядами відео на YouTube. Їхні роботи на платформі загалом переглянули понад 30 млрд разів. Це досягнення внесли до Книги рекордів Гіннеса.

They’re now the most viewed group on YouTube as well as being the most streamed female group on Spotify.@ygofficialblink https://t.co/26fzNbpZ63 — Guinness World Records (@GWR) April 14, 2023

Музиканти обігнали відомого американського попспівака Джастіна Бібера – його рекорд за переглядами в YouTube становив трохи більш як 10 млрд. У 2016 році музикант також мав 20 млн підписників на платформі.

Щодо нових рекордсменів, то колектив Blackpink бере свій початок у 2016 році, і він швидко прославився і завоював шанувальників. Зараз у артистів майже 69 млн підписників у YouTube, і їхні відео збирають десятки мільйонів переглядів.

У Blackpink одразу чотири музиканти – Джису, Дженні, Розе та Ліса. Для артистів це не перший рекорд у книзі рекордів Гіннеса – від колективу їх аж 21. Серед них – найпопулярніший жіночий гурт у Spotify, а також найпрослуховуваніші альбоми у США та Британії.

22 березня канадський співак The Weeknd потрапив до Книги рекордів Гіннесса. На сьогодні він є найпопулярнішим музикантом на планеті. До цього першість посідала Майлі Сайрус.