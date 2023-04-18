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Корейський гурт Blackpink потрапив до Книги рекордів Гіннеса за переглядами в YouTube

18 Квітня 2023, 12:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Blackpink
Джерело: Depositphotos

Корейський попгурт Blackpink встановив рекорд за переглядами відео на YouTube. Їхні роботи на платформі загалом переглянули понад 30 млрд разів. Це досягнення внесли до Книги рекордів Гіннеса.

Музиканти обігнали відомого американського попспівака Джастіна Бібера – його рекорд за переглядами в YouTube становив трохи більш як 10 млрд. У 2016 році музикант також мав 20 млн підписників на платформі.

Щодо нових рекордсменів, то колектив Blackpink бере свій початок у 2016 році, і він швидко прославився і завоював шанувальників. Зараз у артистів майже 69 млн підписників у YouTube, і їхні відео збирають десятки мільйонів переглядів.

У Blackpink одразу чотири музиканти – Джису, Дженні, Розе та Ліса. Для артистів це не перший рекорд у книзі рекордів Гіннеса – від колективу їх аж 21. Серед них – найпопулярніший жіночий гурт у Spotify, а також найпрослуховуваніші альбоми у США та Британії.

22 березня канадський співак The Weeknd потрапив до Книги рекордів Гіннесса. На сьогодні він є найпопулярнішим музикантом на планеті. До цього першість посідала Майлі Сайрус.

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Blackpink YouTube Книга рекордів Гіннеса
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