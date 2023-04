Корейський гурт Blackpink потрапив до Книги рекордів Гіннеса за переглядами в YouTube

Корейський попгурт Blackpink встановив рекорд за переглядами відео на YouTube. Їхні роботи на платформі загалом переглянули понад 30 млрд разів. Це досягнення внесли до Книги рекордів Гіннеса.

They’re now the most viewed group on YouTube as well as being the most streamed female group on Spotify.@ygofficialblink https://t.co/26fzNbpZ63

— Guinness World Records (@GWR) April 14, 2023