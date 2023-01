Фільм Сам удома давно став символом і своєрідним ритуалом Нового року та Різдва.

Особливого різдвяно-новорічного настрою стрічці додає оформлення. Якщо ви уважно дивилися фільм, то точно помітили, що не тільки будинок Маккалістерів має зелено-червоно-білий дизайн, а й сам Кевін одягнутий в ці кольори.

Не менше асоціюється зі святом і саундтрек до Сам удома – Somewhere in My Memory був номінований на Оскар і Греммі.

То що, перевіримо, наскільки уважно ви переглядали улюблену стрічку? Як добре ви пам’ятаєте фільм Сам удома, покаже тест Фактів ICTV.

Улюблений новорічний фільм був у дитинстві майже в кожного. Часто це було щось із традиційного набору, тоді як справді культові стрічки залишалися поза увагою.

Для тих, кому таки набридло дивитися на повторі Сам удома, ми створили добірку новорічних фільмів, які передають настрій та емоції свята не гірше.