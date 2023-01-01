Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Кіно та серіали

Уважно дивилися Сам удома? Тест для справжніх фанатів Кевіна

1 Січня 2023, 14:23
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Уважно дивилися Сам удома? Тест для справжніх фанатів Кевіна

Фільм Сам удома давно став символом і своєрідним ритуалом Нового року та Різдва.

Особливого різдвяно-новорічного настрою стрічці додає оформлення. Якщо ви уважно дивилися фільм, то точно помітили, що не тільки будинок Маккалістерів має зелено-червоно-білий дизайн, а й сам Кевін одягнутий в ці кольори.

Не менше асоціюється зі святом і саундтрек до Сам удома – Somewhere in My Memory був номінований на Оскар і Греммі.

Зараз дивляться

То що, перевіримо, наскільки уважно ви переглядали улюблену стрічку? Як добре ви пам’ятаєте фільм Сам удома, покаже тест Фактів ICTV.

Улюблений новорічний фільм був у дитинстві майже в кожного. Часто це було щось із традиційного набору, тоді як справді культові стрічки залишалися поза увагою.

Для тих, кому таки набридло дивитися на повторі Сам удома, ми створили добірку новорічних фільмів, які передають настрій та емоції свята не гірше.

Читайте також:
Уважно дивилися Сам удома? Тест для справжніх фанатів КевінаХто ти з серіалу Венздей (тест)

Теги
Маколей Калкін Новий Рік Тест
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь