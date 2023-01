Фильм Один дома давно стал символом и своеобразным ритуалом Нового года и Рождества.

Особого рождественско-новогоднего настроения ленте придает оформление. Если вы внимательно смотрели фильм, то точно заметили, что не только дом Маккалистеров имеет зелено-красно-белый дизайн, но и сам Кевин одет в эти цвета.

Не меньше с праздником ассоциируется и саундтрек к Один дома – Somewhere in My Memory был номинирован на Оскар и Грэмми.

Так что, проверим, как внимательно вы смотрели любимую ленту? Как хорошо вы помните фильм Один дома, покажет тест Фактов ICTV.

Любимый новогодний фильм был в детстве почти у каждого. Часто это было что-то из традиционного набора, в то время как действительно культовые ленты оставались без внимания.

Для тех, кому надоело смотреть на повторе Один дома, мы создали подборку новогодних фильмов, которые передают настроение и эмоции праздника ничуть не хуже.