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Хто ти з серіалу Венздей (тест)

6 Грудня 2022, 18:27
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Хто ти з серіалу Венздей (тест)

Обговорення навколо серіалу Венздей на Netflix не вщухають. Шанувальники сімейки Аддамс вже вчать культовий танець Венздей і намагаються розгадати сюжетну лінію 2 сезони.

Готові дізнатися, на кого з учнів Академії Невермор ви схожі? Факти ICTV підготували тест, який покаже, хто ти з серіалу Венздей.

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Серіал Венздей став лідером у 83 країнах та рекордсменом з переглядів серед англомовних серіалів. Факти ICTV не лишилися осторонь історії про сімейку Аддамс і готові поділитися враженнями – рецензія на Венздей від Netflix.

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