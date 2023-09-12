Співачка Злата Огнєвіч влаштувала імпровізований концерт для поранених військових. Виконавиця заспівала для захисників посеред лікарні.

В Instagram-stories Злата оприлюднила кілька відео, на яких показала зворушливу зустріч із захисниками в реабілітаційному центрі Львова. Із роликів стало зрозуміло, що вона виконала для них Буревіями та Запали вогонь. Військові були раді артистці, деякі навіть підтанцьовували.

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– Неймовірна зустріч із неймовірними людьми. Наші захисники, наші герої. Моя найбільша мрія – перемога і мир в Україні, – зазначила Огнєвіч.

Така зустріч надихнула співачку. Вона зазначила, що це для неї честь, а також чергове нагадування – наскільки ми сильна нація.

– Нехай ці важкі часи створять нове покоління – свідоме, сильне, людяне, з прогресивними орієнтирами. Коли дивилася на реабілітаційний центр у Львові, спало на думку – чому в Києві, столиці, такого центру немає? Це запитання, напевно, до місцевої влади. Мрію, щоб у Києві теж був такий крутий сучасний центр! Попереду – багато роботи з відновлення, – поділилася своїми думками Злата.

Варто зазначити, Огнєвіч регулярно виступає перед українськими захисниками. Вона їздить не тільки по госпіталях, а й практично на лінію фронту.