Сегодня, 16 марта, годовщина страшного авиаудара российскими оккупантами по драмтеатру Мариуполя. В этот день в 2022 году наш кровавый враг скинул на здание бомбу. В театре прятались от обстрелов сотни людей, а рядом с ним была большая надпись Дети.

Этот страшный день в памяти у всех украинцев. Это один из первый случаев, который показал — у военных страны-агрессора нет ничего святого, а сражаться они могут только с гражданскими.

Звезды шоу-бизнеса решили напомнить украинцам об этом дне, чтобы никто из нас не забыл ни одного преступления, совершенного российскими оккупантами.

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Ведущий Андрей Бедняков, который является уроженцем Мариуполя, показал в Instagram-stories фото драмтеатра после удара. На кадрах видно, что от здания мало что осталось.

— Год назад российский самолет скинул бомбу на мариупольский драмтеатр, где прятались гражданские, — написал он, добавив эмодзи в виде разбитого сердца.

Его stories поделилась ведущая Маша Ефросинина, добавив, что об этой трагедии украинцы не забывают ни на секунду.

Актриса Ольга Сумская поделилась видео, на котором драмтеатр запечатлен еще в мирное время, а вокруг него толпы людей. Далее последовал кадр уже разрушенного здания и эвакуация людей, которым удалось выжить.

— Сегодня годовщина авиаудара по драмтеатру в Мариуполе. Год жесточайшего ужаса уничтожения мирных жителей, которые прятались в храме искусства… 16 марта 2022 оккупанты обстреляли здание, где находилось более 1 тыс. мирных жителей Мариуполя. В результате авиаудара под завалами театра погибли люди, среди которых — дети… Світла память погибшим, — написала Ольга.

Телеведущий СТБ Григорий Решетник показал аналогичное видео Ольги Сумской, отметив, что мы никогда не забудем и не простим.

— И обязательно вернем все наши земли в родной дом, — подчеркнул он.

Жена Григория — Кристина Решетник также показала это видео и то, что сохраняла в галерею своего телефона год назад.

— Год назад похоронили заживо там столько людей. Все — от тех, кто отдал приказ до исполнителя военного преступления, все должны быть наказаны! Богом и законом! В памяти моего телефона год назад. Страшно пересматривать, что было, но нужно, чтобы помнить, с каким чудаком мы имеем дело и сколько крови на их руках, — отметила Решетник.

16 марта 2022 года россияне сбросили 500-килограммовую авиабомбу на мариупольский драмтеатр. Количество погибших до сих пор точно не установлено, вероятные цифры — от 300 до 600 человек.

Узнаем ли мы когда-то точную цифру погибших — вряд ли. Оккупанты демонтируют руины театра, чтобы замести следы своего преступления, доказательств которого предостаточно.

Истории очевидцев удара по драмтеатру в Мариуполе и как РФ уничтожила доказательства своего преступления — читайте на Фактах ICTV.