Українська співачка Ольга Полякова розповіла, коли зрозуміла, що до росіян не достукатися.

Каже, розуміє, що це марно, але не хоче в це вірити.

– Як можна бачити, що твій сусід у крові лежить і просто заплющувати очі… Це що, люди без душі, вух, совісті? Чи це такі боягузи, які так бояться за себе і не готові жодного слова сказати. Добре, не готові привселюдно, але зателефонувати, написати. Мені ніхто не написав із тих, хто живе в РФ. Один режисер із дружиною запитали, чи мені потрібна допомога, але публічно нічого не сказали, я з ними не хочу спілкуватися, – зізналася Полякова.

Каже, її мама жила в Росії і вітчим продовжує зараз бути там, проте на них не вплинула пропаганда.

Зараз дивляться

– Діє на тих, хто хоче, щоб на них діяло, щоб за них ухвалювали рішення… Якщо подумати, розплющити очі та побачити, що сусіди гинуть – діти, люди. Це неможливо… Люди, які живуть у РФ, не хочуть навіть дивитися в цей бік, бо якщо подивляться, то треба буде щось зробити. Але вони с**ки не хочуть цього бачити, – сказала артистка.

Зазначає, росіяни – нація, яка завжди свою відповідальність перекладає на своїх правителів.

– Це не українці, яким не сподобався президент, вони йому підсрачник дали і він полетів до Ростова. Про що тут казати. Це неусвідомлена і незріла нація, яка має попереду шлях дорослішання. Скільки років це займе – невідомо… Потрібно, щоб нація подорослішала… Я не вірю в те, що вони розкаяться в один момент, – наголосила Ольга.