Популярная украинская певица Ольга Полякова заявила, что до 2014 года все отечественные артисты хотели стать звездами в РФ.

Говорит, кокошник, который она ранее использовала в своем образе и песни на российском языке — делала не для Украины.

— Только после РФ ты мог вернуться в Украину звездой и собирать тут залы. Только так. Назовите мне артиста, который собирал корпоративы и залы без раскрутки в Москве. Даже те, кто стал великими патриотическими звездами сейчас, у них все равно был период России и Москвы… Все, что делалось в шоу-бизнесе — делалось в Москве. Я свои кокошники и шлепки делала не для украинского рынка совсем, — призналась Полякова.

Уверена, если бы в 2014 году не решила больше не ездить в РФ, у нее был бы там большой успех. Отмечает, именно запрет на въезд российским звездам в нашу страну, поднял украинский рынок шоу-бизнеса.

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