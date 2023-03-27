Дружина мультиартиста Дмитра Монатика Ірина повернулася в Україну разом із синами – Платоном і Данилом.
Про це стало відомо з Instagram Ірини, в якому вона оприлюднила фото повітряних кульок, кольору прапора України і з написом: Ласкаво просимо додому. Під знімком дружина артиста подякувала йому за підготовлений сюрприз.
– Дім, милий дім. Люблю тебе. Безмежно дякую за такий прийом вдома, – написала Ірина.
У коментарях підписники почали вітати дружину Монатика з поверненням у рідну країну.
Зараз дивляться
- Це дуже мило!
- З поверненням.
- Як я рада за вас! Сім’я разом! Будьте щасливі.
- Ура, нарешті, рада за вас.
- Яка романтика! Молодці, – пишуть у коментарях Ірини.
Нагадаємо, що коли почалася повномасштабна війна в Україні, Монатик разом із сім’єю перебував у Барселоні, куди вони вирушили на відпочинок. Сам артист повернувся в Україну в липні, Ірина з дітьми залишалася з Іспанії.
Фото: Ірина Монатик