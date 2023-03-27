Дружина мультиартиста Дмитра Монатика Ірина повернулася в Україну разом із синами – Платоном і Данилом.

Про це стало відомо з Instagram Ірини, в якому вона оприлюднила фото повітряних кульок, кольору прапора України і з написом: Ласкаво просимо додому. Під знімком дружина артиста подякувала йому за підготовлений сюрприз.

– Дім, милий дім. Люблю тебе. Безмежно дякую за такий прийом вдома, – написала Ірина.

У коментарях підписники почали вітати дружину Монатика з поверненням у рідну країну.

Зараз дивляться

Це дуже мило!

З поверненням.

Як я рада за вас! Сім’я разом! Будьте щасливі.

Ура, нарешті, рада за вас.

Яка романтика! Молодці, – пишуть у коментарях Ірини.

Нагадаємо, що коли почалася повномасштабна війна в Україні, Монатик разом із сім’єю перебував у Барселоні, куди вони вирушили на відпочинок. Сам артист повернувся в Україну в липні, Ірина з дітьми залишалася з Іспанії.

Фото: Ірина Монатик