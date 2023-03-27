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Впервые с начала войны: жена Монатика вернулась в Украину

27 марта 2023, 13:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Семья Монатиков

Жена мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина вернулась в Украину вместе с сыновьями — Платоном и Даниилом.

Об этом стало известно из Instagram Ирины, в котором она обнародовала фото воздушных шаров, цвета флага Украины и с надписью: Добро пожаловать домой. Под снимком супруга артиста поблагодарила его за подготовленный сюрприз.

— Дом, милый дом. Люблю тебя. Спасибо за такой прием дома, — написала Ирина.

В комментариях подписчики принялись поздравлять жену Монатика с возвращением в родную страну.

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  • Это очень мило!
  • С возвращением.
  • Как я рада за вас! Семья вместе! Будьте счастливы.
  • Ура, наконец-то, рада за вас.
  • Какая романтика! Молодцы, — пишут в комментариях Ирины.

Напомним, что когда началась полномасштабная война в Украине, Монатик вместе с семьей находился в Барселоне, куда они отправились на отдых. Сам артист вернулся в Украину в июле, Ирина с детьми оставалась с Испании.

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Фото: Ирина Монатик

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