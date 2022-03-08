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Музыка

Universal Music закрывает офисы в России — Элджей, IOWA и Лолита остались без лейбла

9 марта 2022, 00:51
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Universal Music закрывает офисы в России — Элджей, IOWA и Лолита остались без лейбла
Источник: Depositphotos

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music закрывает свои офисы в России. Более того, компания объявила о том, что приостанавливает все бизнес-операции РФ.

Universal Music Russia — российское подразделение крупнейшего в мире музыкального медиахолдинга Universal Music Group.

Если кто-то не знает, что такие компании занимаются дистрибуцией творчества звезд — промо, продажа.

Кто подписан на Universal Music Russia из звезд РФ: Элджей, Noize MC, IOWA, Лолита, Анна Asti, RSAC, Zoloto, Cherocky и многие другие.

Источник
Variety
Теги
Війна в Україні , Россия
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