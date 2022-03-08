Universal Music закрывает офисы в России — Элджей, IOWA и Лолита остались без лейбла

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music закрывает свои офисы в России. Более того, компания объявила о том, что приостанавливает все бизнес-операции РФ.

Universal Music Russia — российское подразделение крупнейшего в мире музыкального медиахолдинга Universal Music Group.

Если кто-то не знает, что такие компании занимаются дистрибуцией творчества звезд — промо, продажа.

Кто подписан на Universal Music Russia из звезд РФ: Элджей, Noize MC, IOWA, Лолита, Анна Asti, RSAC, Zoloto, Cherocky и многие другие.