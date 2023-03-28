Американський актор Марк Гемілл сповіщатиме українців про повітряну тривогу. Багатьом артист відомий за роллю Люка Скайвокера у франшизі Зоряних воєн.

Голос Марка буде доступний у додатку Air Alert. Відомо, що для важливих фраз артист знову повернувся до своєї ролі Люка, щоб фанати змогли насолодитися його роботою сповна. Для декого голос легенди Зоряних воєн працюватиме як заспокійливе.

– Увага. Повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття, – каже Марк у своїй фірмовій манері.

Також артист нагадує про важливість бути в укритті, навіть якщо це чергова тривога без запусків ракет та інших ворожих апаратів.

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– Не будь недбалим. Ваша самовпевненість – ваша слабкість, – звучить із застосунку заклик пройти в укриття.

Коли тривога закінчується, Марк каже: Нехай буде з тобою Сила.

Нагадаємо, що Гемілл допоміг купити 500 дронів для ЗСУ восени 2022 року. Актор неодноразово висловлював свою підтримку Україні, та навіть став послом платформи United24. Марк додав, що нашим захисникам потрібні безпілотники, щоб ефективно захищати свої землі в боротьбі з окупантами. Артист також був вражений тим, як швидко вдалося зібрати кошти.