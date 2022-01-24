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Любимая игра: дочь Дуэйна Джонсона измазала его арахисовой пастой

24 января 2022, 13:00
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Любимая игра: дочь Дуэйна Джонсона измазала его арахисовой пастой
Источник: Getty Images

Американский спортсмен и актер Дуэйн Джонсон показал, как играет со своей дочерью Жасмин.

На личной странице в Instagram Джонсон обнародовал забавный ролик. Дочь актера попросила папу закрыть глаза. В это время она нанесла на фольгу арахисовое масло и приложила к лицу Дуэйна.

Актер не ожидал такого поворота событий, а вот Жасмин очень рассмешило лицо отца, которое было полностью в арахисовом масле.

– Можно подумать, что после этого всего я уже мог усвоить урок, как играть в любимую игру моего маленького торнадо Папа, закрой глаза. Какой я дурак, – в шутку написал актер.

В комментариях пользователи сети оценили шутку дочери Дуэйна Джонсона и отметили, что он очень хороший отец.

  • Смех дочери этого стоит.
  • Ты хороший папа!
  • Это очень смешно!
  • Теперь будешь чувствовать запах арахисовой пасты в течение недели, — пишут в комментариях.

Напомним, что актер воспитывает троих дочерей — Симону, Жасмин и Тиану. Первая родилась от брака с Дэнни Гарсией. Пара развелась в 2007 году.

С 2019 года актер состоит в браке с Лорен Хэшиан. Они тайно сыграли свадьбу на Гавайских островах после 12 лет отношений.

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