Американский спортсмен и актер Дуэйн Джонсон показал, как играет со своей дочерью Жасмин.

На личной странице в Instagram Джонсон обнародовал забавный ролик. Дочь актера попросила папу закрыть глаза. В это время она нанесла на фольгу арахисовое масло и приложила к лицу Дуэйна.

Актер не ожидал такого поворота событий, а вот Жасмин очень рассмешило лицо отца, которое было полностью в арахисовом масле.

– Можно подумать, что после этого всего я уже мог усвоить урок, как играть в любимую игру моего маленького торнадо Папа, закрой глаза. Какой я дурак, – в шутку написал актер.

В комментариях пользователи сети оценили шутку дочери Дуэйна Джонсона и отметили, что он очень хороший отец.

Смех дочери этого стоит.

Ты хороший папа!

Это очень смешно!

Теперь будешь чувствовать запах арахисовой пасты в течение недели, — пишут в комментариях.

Напомним, что актер воспитывает троих дочерей — Симону, Жасмин и Тиану. Первая родилась от брака с Дэнни Гарсией. Пара развелась в 2007 году.

С 2019 года актер состоит в браке с Лорен Хэшиан. Они тайно сыграли свадьбу на Гавайских островах после 12 лет отношений.