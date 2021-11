Стали відомі лауреати премії MTV Europe Music Awards 2021, яка відбулася на Спортивній арені Будапешта. Серед переможців український режисер Таня Муіньо та співак Макс Барських.

Кліп Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name), який зрежисувала Таня Муіньо, забрав нагороду за Найкраще музичне відео.

Також український артист Макс Барських став найкращим російськомовним виконавцем за версією MTV Europe Music Awards 2021. Для Барських це вже друга нагорода від MTV. Під час нагородження артист подякував гостям MTV EMA та своїм слухачам з усього світу за довіру та розповів, що саме завдяки підтримці з боку аудиторії зважився на новий етап музичної кар’єри. Барських зазначив, що сингл Just Fly, як і альбом, який лише готується до виходу, це глобальне послання до світу, мантра гарного настрою.

Лауреати MTV Europe Music Awards: