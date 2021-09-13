У Нью-Йорку відгриміла щорічна музична премія MTV Video Music Awards. Традиційно перед нагородженням знаменитості пройшлися червоною доріжкою. VMA це не та премія, куди зірки приходять у вечірніх нарядах та голлівудською зачіскою. Зазвичай, сюди артисти обирають досить яскраві та епатажні наряди.

Так, відзначилася актриса Меган Фокс, яка прийшла разом зі своїм бойфрендом Machine Gun Kelly. Зірка обрала прозору сукню від Mugler, а образ доповнила золотистими босоніжками. Її обранець був в червоному костюмі від Dolce & Gabbana. До речі, Machine Gun Kelly навіть примудрився влізти у бійку з Конором Макгрегором на червоній доріжці.

Виконавець Lil Nas X з’явився в наряді ніжного бузкового кольору зі стразами. Наряд імітував брючний костюм зі шлейфом.

Періс Гілтон, напевно, надихалася Євробаченням 2021, бо для червоної доріжки обрала сріблясте плаття довжини міні.

Співачка Doja Cat з’явилася у досить дивному образі. На ній було чорне боді, лакові панчохи і босоніжки на високій платформі.

Олівія Родріго і Каміла Кабелло прийшли на премію у вечірніх сукнях.

Також на червоній доріжці з’явилася TikTok-зірка Белла Порч. Дівчина прийшла в чорному комбінезоні з довгим шлейфом.