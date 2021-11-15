Стали известны лауреаты премии MTV Europe Music Awards 2021, которая проходила на Спортивной арене Будапешта. Среди победителей украинский режиссер Таня Муиньо и певец Макс Барских.
Клип Lil Nas X — Montero (Call Me By Your Name), который срежиссировала Таня Муиньо, забрал награду за Лучшее музыкальное видео.
Также украинский артист Макс Барских стал лучшим русскоязычным исполнителем по версии MTV Europe Music Awards 2021. Для Барских это уже вторая награда от MTV. Во время награждения артист поблагодарил гостей MTV EMA и своих слушателей со всего мира за доверие и рассказал, что именно благодаря поддержке со стороны аудитории решился на новый этап музыкальной карьеры. Барских отметил, что сингл Just Fly, как и альбом, который только готовится к выходу, это глобальное послание миру, мантра хорошего настроения.
Лауреаты MTV Europe Music Awards:
- Артист года — Эд Ширан
- Песня года — Bad Habits (Эд Ширан)
- Клип года — Montero (Lil Nas X)
- Best MTV Russia Act — Макс Барских
- Лучшая рок-группа — Maneskin
- Лучшая коллаборация — Doja Cat ft. SZA: Kiss Me More
- Лучший новый артист — SaWeetie
- Лучший электронный проект — диджей Дэвид Гетта
- Лучший хип-хоп исполнитель — Nicki Minaj
- Лучший американский исполнитель — Тейлор Свифт
- Лучший поп-артист — BTS
- Лучший K-Pop артист — BTS
- Лучшая поп-группа — BTS
- Лучший фан-клуб — BTS
- Лучший альтернативный исполнитель — YUNGBLUD
- Лучший латиноамериканский исполнитель — Maluma
- Лучший Push-исполнитель — Оливия Родриго