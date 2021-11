Стали известны лауреаты премии MTV Europe Music Awards 2021, которая проходила на Спортивной арене Будапешта. Среди победителей украинский режиссер Таня Муиньо и певец Макс Барских.

Клип Lil Nas X — Montero (Call Me By Your Name), который срежиссировала Таня Муиньо, забрал награду за Лучшее музыкальное видео.

Также украинский артист Макс Барских стал лучшим русскоязычным исполнителем по версии MTV Europe Music Awards 2021. Для Барских это уже вторая награда от MTV. Во время награждения артист поблагодарил гостей MTV EMA и своих слушателей со всего мира за доверие и рассказал, что именно благодаря поддержке со стороны аудитории решился на новый этап музыкальной карьеры. Барских отметил, что сингл Just Fly, как и альбом, который только готовится к выходу, это глобальное послание миру, мантра хорошего настроения.

Лауреаты MTV Europe Music Awards: