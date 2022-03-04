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Український суд дозволив заарештувати Микиту Михалкова

4 Березня 2022, 21:09
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Український суд дозволив заарештувати Микиту Михалкова
Джерело: Depositphotos

Український суд дозволив затримати російського режисера та актора Микиту Михалкова. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

Про це повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

– Ми всі чудово розуміємо, яку сходинку в ієрархії влади РФ ви посідаєте – далеко не останню. Гадаю, ви у близьких стосунках із першими особами РФ і це саме та причина, через яку ви так завзято підтримуєте і пропагуєте війну. Принаймні так це бачимо ми тут в Україні. На цьому ілюстрація закінчується.

 

Офіційно інформую вас про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам вас затримати з метою доставки в український суд для обрання запобіжного заходу як підозрюваному.

Венедіктова припустила, що, швидше за все, після цього Михалков звернеться за коментарями до “сильних руського міру”. Ті з ймовірністю 100% скажуть, що генпрокурорка України збожеволіла.

– Розуміючи це, підказую – ми запустили офіційну процедуру оголошення вас у міжнародний розшук, – пояснила Венедіктова, прикріпивши документи.

Нагадаємо, Микита Михалков активно підтримує політику президента РФ Володимира Путіна. Раніше режисер висловився на підтримку незалежності “ЛНР” і “ДНР”, назвавши це єдиним виходом із ситуації. Крім того, Михалков відкрито підтримав війну Росії проти України.

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Теги
Ірина Венедіктова , Війна в Україні
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