Украинский суд разрешил задержать российского режиссера и актера Никиту Михалкова. Начата процедура объявления его в международный розыск.

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

— Мы все прекрасно понимаем какую ступеньку в иерархии власти РФ вы занимаете — далеко не последнюю. Полагаю, вы состоите в близких отношениях с первыми лицами РФ и это именно та причина, из-за которой вы так рьяно поддерживаете и пропагандируете войну. Во всяком случае, так это видим мы здесь в Украине. На этом иллюстрация заканчивается. Официально информирую вас о том, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения, как подозреваемому.

Венедиктова предположила, что скорее всего, после этого Михалков обратится за комментариями к “сильным русского мира”. Те с вероятностью 100% скажут, что генпрокурор Украины сошла с ума.

— Понимая это, подсказываю – мы запустили официальную процедуру оглашения вас в международный розыск, — объяснила Венедиктова, прикрепив документы.

Напомним, Никита Михалков активно поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. Раннее режиссер открыто высказался в поддержку независимости “ЛНР” и “ДНР”, назвав это единственным выходом из ситуации. Кроме того, Михалков открыто поддержал войну России против Украины.