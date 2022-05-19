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Український стиль і народні мотиви: Аліна Гросу представила кліп до Дня вишиванки

19 Травня 2022, 13:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Аліна Гросу

Українська співачка Аліна Гросу презентувала кліп до Дня вишиванки на пісню Кохала. Ролик артистки знятий повністю в українському стилі, а у самій композиції чуються народні мотиви.

У відео співачка постала у різноманітних національних вбраннях. Були на ній і ексклюзивні вишиванки, які дісталися у спадок.

Спеціально для зйомок кліпу виконавиця зібрала своїх близьких родичів. На відео присутні кадри за участю мами, бабусі, молодшого брата співачки та інших, незважаючи на те, що сенс композиції зовсім інший.

– У такий складний час для України цінуєш кожну хвилину, проведену з рідними та близькими. Ми не дотримувалися історії пісні, немає жодного сюжету, ми просто хотіли зафіксувати на згадку важливі моменти із сім’єю та показати всю красу рідних Чернівців, – поділилася Гросу.

Також артистка привітала громадян нашої країни із Днем вишиванки, який відзначають сьогодні, 19 травня.

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Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Аліна Гросу активно займається волонтерською діяльністю. Співачка готує для біженців, дає концерти для переселенців тощо.

Теги
Аліна Гросу, Новий кліп
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