Українська співачка Аліна Гросу презентувала кліп до Дня вишиванки на пісню Кохала. Ролик артистки знятий повністю в українському стилі, а у самій композиції чуються народні мотиви.

У відео співачка постала у різноманітних національних вбраннях. Були на ній і ексклюзивні вишиванки, які дісталися у спадок.

Спеціально для зйомок кліпу виконавиця зібрала своїх близьких родичів. На відео присутні кадри за участю мами, бабусі, молодшого брата співачки та інших, незважаючи на те, що сенс композиції зовсім інший.

– У такий складний час для України цінуєш кожну хвилину, проведену з рідними та близькими. Ми не дотримувалися історії пісні, немає жодного сюжету, ми просто хотіли зафіксувати на згадку важливі моменти із сім’єю та показати всю красу рідних Чернівців, – поділилася Гросу.

Також артистка привітала громадян нашої країни із Днем вишиванки, який відзначають сьогодні, 19 травня.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Аліна Гросу активно займається волонтерською діяльністю. Співачка готує для біженців, дає концерти для переселенців тощо.