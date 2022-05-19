Украинская певица Алина Гросу презентовала клип ко Дню вышиванки на песню Кохала. Ролик артистки снял полностью в украинском стиле, а в самой композиции слышатся народные мотивы.

В видео певица предстала в разнообразных национальных нарядах. Были на ней и эксклюзивные вышиванки, которые достались по наследству.

Специально для съемок клипа исполнительница собрала своих близких родственников. На видео присутствуют кадры с участием мамы, бабушки, младшего брата певицы и других, несмотря на то, что смысл композиции совсем в другом.

— В такое сложное время для Украины ценишь ежеминутно, проведенную с родными и близкими. Мы не придерживались истории песни, нет никакого сюжета, мы просто хотели запечатлеть на память важные моменты с семьей и показать всю красоту родных Черновцов, — поделилась Гросу.

Также артистка поздравила граждан нашей страны с Днем вышиванки, который отмечают сегодня, 19 мая.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Алина Гросу активно занимается волонтерской деятельностью. Певица готовит для беженцев, дает концерты для переселенцев и другое.