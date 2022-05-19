Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Украинский стиль и народные мотивы: Алина Гросу представила клип ко Дню вышиванки

19 мая 2022, 13:11
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Аліна Гросу

Украинская певица Алина Гросу презентовала клип ко Дню вышиванки на песню Кохала. Ролик артистки снял полностью в украинском стиле, а в самой композиции слышатся народные мотивы.

В видео певица предстала в разнообразных национальных нарядах. Были на ней и эксклюзивные вышиванки, которые достались по наследству.

Специально для съемок клипа исполнительница собрала своих близких родственников. На видео присутствуют кадры с участием мамы, бабушки, младшего брата певицы и других, несмотря на то, что смысл композиции совсем в другом.

— В такое сложное время для Украины ценишь ежеминутно, проведенную с родными и близкими. Мы не придерживались истории песни, нет никакого сюжета, мы просто хотели запечатлеть на память важные моменты с семьей и показать всю красоту родных Черновцов, — поделилась Гросу.

Также артистка поздравила граждан нашей страны с Днем вышиванки, который отмечают сегодня, 19 мая.

Читайте также:
Украинские звезды в вышиванкахБроня, которая защищает и идентифицирует: украинские звезды надели вышиванки

Отметим, что с начала полномасштабной войны Алина Гросу активно занимается волонтерской деятельностью. Певица готовит для беженцев, дает концерты для переселенцев и другое.

Теги
Алина Гросу, Новый клип
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь