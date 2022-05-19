Сьогодні, 19 травня, в усьому світі відзначають День вишиванки. Українські зірки похвалилися колоритними вбраннями з національним орнаментом та привітали громадян нашої країни.

З Днем вишиванки привітала шанувальників співачка Софія Ротару, опублікувавши в Instagram фото в червоній сорочці з національним орнаментом.

Виконавиця MamaRika оприлюднила фото із чоловіком, коміком Сергієм Середою. На кадрі закохані постали в чорних вишиванках. Артистка зазначила, що в крові кожного українця є ДНК, у якій закладений код свободи та нестримної любові до своєї землі.

– Вишиванка як броня, що захищає та ідентифікує нас як найсильнішу націю світу. Любимо тебе, наша Україно! Зі святом, рідні, – підписала знімки MamaRika.

Привітала українців і перша леді Олена Зеленська, наголосивши, що цей день ми відзначаємо багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом.

– Хтось дістає її, дивом уцілілу, з шафи в зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із будинком. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу, – наголосила Олена.

Вона додала, що, можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про Вишитий код нації.

– Вперше це стало таким особистим та гострим. Вперше це про наші страшні втрати та про обов’язкову перемогу над ворогом та горем. З Днем вишиванки, друзі, – підсумувала перша леді України.

Поділився фото в національному українському одязі і телеведучий Володимир Остапчук, на якому зображений разом зі своєю дружиною Христиною.

– Колись у мирному житті. З Днем вишиванки, – написав він.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво також не залишився осторонь, зазначивши, що одягнути вишиванку – це честь. Також він сказав, що поважає традиції та культуру нашого народу.

– Українська нація боролася століттями, щоби зберегти свою справжність. Коли я вивчав історію України – я був шокований, скільки крові пролили ваші предки в боротьбі за незалежність. Я не міг уявити, що те, що я читав, – сьогодні я бачу на власні очі, ніби нас перенесли на кілька століть тому, – сказав шеф-кухар.

Він висловив упевненість у тому, що незабаром одягне вишиванку з особливої ​​нагоди – в День нашої перемоги над рашистами!

Дружина актора Дяді Жори, дієтолог Наталія Мічковська показала фото із донькою.

– Милота моя. Зі святом, українці, – підписала вона кадри.

Акторка Ольга Сумська постала на фото в білій вишиванці із синім орнаментом. Під знімком вона лишила символічний вірш.

Гурт Антитіла, який стоїть на захисті нашої країни, поділився архівним фото, на якому всі учасники зображені в національних українських сорочках.

Співачка Аліна Гросу вирішила на честь цього свята презентувати кліп в українському стилі Кохала. У ролику вона постала в нашому національному одязі.

Також вона поділилася кількома фото.

Мультиартист Дмитро Монатик поділився архівним фото із дружиною Іриною. Знімок зроблений в 2015 році на Андріївському узвозі в Києві.

– Телефон нагадав… Цього дня в 2015-му. Чекаємо на нашого первістка – Даню. Андріївський Узвіз. Усіх із Днем вишиванки! Все буде перемога! Все буде Україна, – підписав співак кадр.

Телеведучий Тимур Мірошниченко закликав усіх сьогодні “вишити” соцмережі нашим неймовірним вбранням, оскільки українська вишиванка – це також зброя.

Співачка Ольга Цибульська оприлюднила відео, на якому у вишиванці зачитала чотиривірш.

– Буде ранок після ночі, ясними світанки. Я вітаю вас, панове, з Днем вишиванки, – сказала артистка.

Привітав громадян нашої країни й телеведучий СТБ Григорій Решетнік, зазначивши, що ми талановита та єдина нація.

– Яка в нас культура, кольори, музика. Ми єдині, незалежні, найкращі та вільні! І так буде завжди! Усіх зі святом, – сказав він.

Співачка Злата Огнєвіч приміряла сукню-вишиванку білого кольору із синіми візерунками.

– Зараз, коли Україна сильна духом, як ніколи раніше, я хочу побажати кожному з нас зберегти це почуття. Передати його нащадкам і бути з Україною в серці, – наголосила виконавиця.

Телеведуча Катерина Осадча постала у сукні-вишиванці в кольорах українського прапора.

– У наших серцях хрестиком вишита Україна! З Днем вишиванки! – підписала вона фото.

Українська вишиванка вже давно відома за межами нашої країни. Одяг із національним орнаментом України обирають і всесвітньо відомі люди, наприклад мама мільярдера Ілона Маска, модель Мей Маск чи співачка Адель.