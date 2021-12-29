Український співак Артем Мурач, який виступає під псевдонімом Art Demur, бере участь у відбірковому конкурсі на Євробачення-2022 від республіки Сан-Марино.

Цьогоріч у Сан-Марино вперше вирішили зіштовхнути у фіналі дев’ять відомих зірок та дев’ять нових артистів із усього світу. Саме серед них оберуть одного кандидата, який представить країну на міжнародному пісенному конкурсі.

– Друзі! Ділюсь з вами крутою новиною! Я пройшов у наступний етап відбору на Євробачення-2022 від Сан-Марино… Тож побажайте мені удачі 5 січня, – поділився новиною Мурач у своєму Instagram.

Варто зазначити, що Артем є єдиним українським артистом, який бере участь у цьому відборі.

5 січня Артем представить журі пісню Season boy, відібрану організаторами для конкурсу. Відбір пройде на сцені театру Titano в Сан-Марино.

Це не перший виступ Art Demur на Євробаченні.В 2017 році, коли конкурс проходив у Києві, музикант виступав у команді Австрії.

– У 2017 році життя вже пов’язало мене з Євробаченням, коли я був спочатку статистом, а потім приєднався до команди Австрії… Виступ на тій сцені надихнув мене пробувати свої сили як сольному артисту, – сказав Мурач.

Нагадаємо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році відбудеться в місті Турін (Італія).