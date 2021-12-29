Украинский певец Артем Мурач, который выступает под псевдонимом Art Demur участвует в отборочном конкурсе на Евровидение-2022 от республики Сан-Марино.

В этом году в Сан-Марино впервые решили столкнуть в финале девять известных звезд и девять новых артистов со всего мира. Именно среди них выберут одного кандидата, который представит страну на международном песенном конкурсе.

— Друзья! Делюсь с вами крутой новостью! Я прошел в следующий этап отбора на Евровидение-2022 от Сан-Марино… Так что пожелайте мне удачи 5 января, — поделился новостью Мурач в своем Instagram.

Стоит отметить, что Артем единственный украинский артист, который участвует в этом отборе.

5 января Артем представит жюри песню на английском языке Season boy, отобранную организаторами для конкурса. Отбор пройдет на сцене театра Titano в Сан-Марино.

Это не первое выступление Art Demur на Евровидении. В 2017 году, когда конкурс проходил в Киеве, музыкант выступал в команде Австрии.

— В 2017 году жизнь уже связала меня с Евровидением, когда я был сначала статистом, а затем присоединился к команде Австрии… Выступление на той сцене вдохновило меня пробовать свои силы как сольному артисту, — сказал Мурач.

Напомним, что международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году состоится в городе Турин (Италия).