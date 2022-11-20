Актори та благодійники змогли придбати усі заплановані 5 медичних автівок, збір тривав пів року, адже йшлося про загальну суму €50 000.

Українська актриса Анастасія Цимбалару на початку літа зголосилася допомогти волонтерам ГО “Ініціативне покоління” зібрати кошти для придбання 5 карет швидкої допомоги. Разом з чисельною спільнотою акторів організували онлайн-аукціон Act lots, де зірки продавали власні цінні речі. Аби зібрати що більше донатів, знаменитості вигадували все нові й нові заходи та стали корисними для нашої армії.

– Ми розуміли, що кожен з нас має якийсь медіапростір, можна використовувати його як інструмент для допомоги. І мабуть, ми не маємо права його не використовувати у такий час, – розповідає актор та учасник проєкту Act lots Тарас Цимбалюк.

Таким чином зірки змогли зібрати кошти на перші швидкі. До проєкту приєдналися й інші відомі українські актори – В’ячеслав Довженко, Олексій та Ксенія Вертинські, Ксенія Мішина, Ольга Сумська, Анна Кошмал, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Владислав Нікітюк та інші.

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Загалом Act lots об’єднав півтори сотні артистів.

– Нас не здивувало те, як ми об’єдналися. Це було абсолютно логічно і природно. Війна спонукає до того, щоб триматися разом і зберігати своє. Цікаво те, що кіноактори вона завжди поєднані тільки якимось одним проєктом, а тут у нас такий масштабний, який об’єднав майже всіх кіноакторів України. І це прекрасно, – заявив Григорій Бакланов.

Його дружина Анастасія Цимбалару додала, що хоче й надалі продовжувати допомагати військовим.

– Ми дуже щасливі, що нарешті перегорнули цю сторінку і ми можемо приступати до якихось нових запитів, до нових потреб. До прикладу, зараз наші хлопці потребують теплого одягу, взуття. За для продовження благодійності ми хочемо залучити ще більше знаменитостей і це будуть не тільки актори. Можливо до нас долучаться співаки, телеведучі, спортсмени. У нас вже є кілька нових лотів від творчих особистостей. Тому ми хочемо так продовжувати цю історію, аби допомагати закривати запити, – вважає Анастасія.

Відомо, що за пів року проєкт Act lots набув чималого розголосу – про проєкт дізналася українська діаспора у США. Благодійники зібрали гроші спершу на одну, а потім ще на дві автівки. А тому мета акції – 5 карет швидкої допомоги, виконана швидше ніж планувалося – каже волонтерка та кінопродюсерка Ольга Клименко.

– Третя, четверта і п’ята “швидкі” стали можливими завдяки нашому донору – українській громаді міста Рочестер штат Нью-Йорк, а саме благодійна організація RocMaidan. Вони нам допомогли саме в придбанні швидких, а доставлення і технічне обслуговування коштом донатів і тих грошей, які збирали Act lots, – заявила Ольга.

Перші три автівки вже з літа допомагають рятувати життя військових на Донеччині та Харківщині. Актори зібралися, аби разом відправити останні дві карети. Вони слугуватимуть військовим медикам з Вугледара, а саме 72-й окремій бригаді імені Чорних Запорожців. Їхню попередню швидку знищила російська ракета – розповів начальник зв’язку дивізіону бригади Олексій Коверга.