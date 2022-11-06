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Стало відомо, за скільки Данилко продав авто Фредді Мерк’юрі: куди підуть гроші

6 Листопада 2022, 15:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Стало відомо, за скільки Данилко продав авто Фредді Мерк’юрі: куди підуть гроші

Український артист Андрій Данилко, відоміший як Вєрка Сердючка, продав легендарне авто Фредді Мерк’юрі за рекордну суму. Також стало відомо, на що пішли вторговані гроші.

Легендарний Rolls-Royce продали на аукціоні за 250 тис. фунтів, що за нинішнім курсом дорівнює 11 млн грн. Стартова ціна була набагато нижчою – від 20 тис. фунтів.

Так, аукціоном займався один із найстаріших аукціонних будинків Сотбіс (Sotheby’s), про що свідчать знімки в Instagram із відкритих торгів.

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Відомо, що вторговані кошти Данилко передав центру реабілітації українців, які постраждали від війни – Superhumans Center. Представники вже прокоментували рішення артиста.

– Неймовірна сума, дуже щедрий донат, суттєва підтримка нашої клініки і суттєвий внесок у віру у світлих людей. Ми вдячні Андрію Данилку невимовну кількість разів. Слава Україні та її неймовірним людям, – заявили представники Superhumans Center.

Про те, що Данилко планував виставити на аукціон авто Фредді Мерк’юрі, стало відомо ще в червні. Сам артист жодного разу не бачив машини наживо, лише платив за паркування.

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Андрій Данилко Вєрка Сердючка
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