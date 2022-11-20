Актеры и благодетели смогли приобрести все запланированные 5 медицинских автомобилей, сбор длился полгода, ведь речь шла об общей сумме €50 000.

Украинская актриса Анастасия Цымбалару в начале лета вызвалась помочь волонтерам ОО “Инициативное поколение” собрать средства для приобретения 5 карет скорой помощи. Вместе с многочисленным сообществом актеров организовали онлайн-аукцион Act lots, где звезды продавали собственные ценные вещи. Чтобы собрать больше донатов, знаменитости придумывали все новые и новые мероприятия и стали полезными для нашей армии.

— Мы понимали, что каждый из нас имеет какое-то медиапространство, можно использовать его как инструмент для помощи. И, видимо, мы не имеем права его не использовать в такое время, — рассказывает актер и участник проекта Act lots Тарас Цымбалюк.

Таким образом, звезды смогли собрать средства на первые скорые. К проекту присоединились и другие известные украинские актеры – Вячеслав Довженко, Алексей и Ксения Вертинские, Ксения Мишина, Ольга Сумская, Анна Кошмал, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Владислав Никитюк и другие.

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В общей сложности Act lots объединил полторы сотни артистов.

– Нас не удивило то, как мы объединились. Это было совершенно логично и естественно. Война побуждает держаться вместе и сохранять свое. Интересно то, что киноактеры она всегда совмещена только каким-то одним проектом, а здесь у нас такой масштабный, который объединил почти всех киноактеров Украины. И это прекрасно, – заявил Григорий Бакланов.

Его жена Анастасия Цимбалару добавила, что хочет и дальше продолжать помогать военным.

— Мы очень счастливы, что наконец-то пролистали эту страницу и мы можем приступать к каким-то новым запросам, к новым потребностям. К примеру, сейчас наши ребята нуждаются в теплой одежде, обуви. Для продолжения благотворительности мы хотим привлечь еще больше знаменитостей и это будут не только актеры. Возможно, к нам присоединятся певцы, телеведущие, спортсмены. У нас есть несколько новых лотов от творческих личностей. Потому мы хотим так продолжать эту историю, чтобы помогать закрывать запросы, — считает Анастасия.

Известно, что за пол года проект Act lots получил немалую огласку — о проекте узнала украинская диаспора в США. Благодеятели собрали деньги сначала на один, а потом еще на два автомобиля. Поэтому цель акции — 5 карет скорой помощи, выполненная быстрее чем планировалось — говорит волонтер и кинопродюсер Ольга Клименко.

— Третья, четвертая и пятая “скорые” стали возможны благодаря нашему донору — украинской общине города Рочестер штат Нью-Йорк, а именно благотворительная организация RocMaidan. Они нам помогли именно в приобретении скорых, а доставка и техническое обслуживание за счет донатов и тех денег, которые собирали Act lots, — заявила Ольга.

Первые три автомобиля уже с лета помогают спасать жизнь военных в Донецкой и Харьковской областях. Актеры собрались, чтобы вместе отправить последние две кареты. Они будут служить военным медикам из Угледара, а именно 72-й отдельной бригаде имени Черных Запорожцев. Их предыдущую скорую уничтожила российская ракета — рассказал начальник связи дивизиона бригады Алексей Коверга.