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Українська співачка Яна Соломко виступила в Москві

21 Липня 2022, 16:28
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Українська співачка Яна Соломко виступила в Москві

Учасниця романтичного реаліті Холостяк 1 та співачка Яна Соломко виступила на фестивалі Summer Sound у Москві.

Виконавиця намагається збудувати кар’єру під псевдонімом Soyana. Очевидно, в Україні не оцінили творчість артистки, тож вона вирішила підкорювати РФ, яка бомбить її рідну країну.

– Приємно з вами познайомитися. Мене звуть Soyana. Мені дуже приємно сьогодні бути з вами. Дякую вам величезне, – сказала Соломко зі сцени.

Така поведінка співачки засмутила її підписників, за що вони почали її критикувати.

Зараз дивляться
  • В Україні не визнали, бо тут конкуренція, а там ні.
  • Сподіваюся, що ти там залишишся. Зрадниця.
  • Ганьба! Ви недостойні свого прізвища. Поміняйте його, майте повагу до предків, не ганьбіть їх.
  • Вітаю, ти дістала дна.
  • Який жах, доки земляків щодня вбивають російські ракети, такі недозірки співають для окупантів. Продажні! Вибачення вам немає!
  • Зрадниця! Ганьба! Ніколи не повертайся.
  • Це називається вперед по трупах. Зрадниця. Саме Україна тебе зробила популярною! Гидко!
  • Вам не соромно? Виступати в країні, яка знищує вашу. Це просто дно! Там і залишайся!
  • Гроші не пахнуть?
  • Дуже сподіваюся, що в Україну вас більше не пустять, нам такого л**на і лицемірства не треба.
  • Соромно за вас, – пишуть у коментарях Яни.

Варто зазначити, що профіль Соломко в Instagram обмежений для користувачів із України. Артистка зробила свій вибір, про що свідчать і російські номери директора та піарниці в шапці її акаунту.

Зазначимо, на початку повномасштабної війни в Україні, яку розпочала РФ 24 лютого, Соломко оприлюднила пост, у якому написала Ні війні! Це єдина публікація артистки про події в рідній країні.

Нагадаємо, Яна Соломко була учасницею першого сезону Холостяка, де головним героєм був хореограф Максим Чмерковський. Також вона була у складі гурту Real O, який залишила в 2014 році.

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Фото: Яна Соломко

Теги
Війна в Україні Москва Фестиваль
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