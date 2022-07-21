Учасниця романтичного реаліті Холостяк 1 та співачка Яна Соломко виступила на фестивалі Summer Sound у Москві.

Виконавиця намагається збудувати кар’єру під псевдонімом Soyana. Очевидно, в Україні не оцінили творчість артистки, тож вона вирішила підкорювати РФ, яка бомбить її рідну країну.

– Приємно з вами познайомитися. Мене звуть Soyana. Мені дуже приємно сьогодні бути з вами. Дякую вам величезне, – сказала Соломко зі сцени.

Така поведінка співачки засмутила її підписників, за що вони почали її критикувати.

Зараз дивляться

В Україні не визнали, бо тут конкуренція, а там ні.

Сподіваюся, що ти там залишишся. Зрадниця.

Ганьба! Ви недостойні свого прізвища. Поміняйте його, майте повагу до предків, не ганьбіть їх.

Вітаю, ти дістала дна.

Який жах, доки земляків щодня вбивають російські ракети, такі недозірки співають для окупантів. Продажні! Вибачення вам немає!

Зрадниця! Ганьба! Ніколи не повертайся.

Це називається вперед по трупах. Зрадниця. Саме Україна тебе зробила популярною! Гидко!

Вам не соромно? Виступати в країні, яка знищує вашу. Це просто дно! Там і залишайся!

Гроші не пахнуть?

Дуже сподіваюся, що в Україну вас більше не пустять, нам такого л**на і лицемірства не треба.

Соромно за вас, – пишуть у коментарях Яни.

Варто зазначити, що профіль Соломко в Instagram обмежений для користувачів із України. Артистка зробила свій вибір, про що свідчать і російські номери директора та піарниці в шапці її акаунту.

Зазначимо, на початку повномасштабної війни в Україні, яку розпочала РФ 24 лютого, Соломко оприлюднила пост, у якому написала Ні війні! Це єдина публікація артистки про події в рідній країні.

Нагадаємо, Яна Соломко була учасницею першого сезону Холостяка, де головним героєм був хореограф Максим Чмерковський. Також вона була у складі гурту Real O, який залишила в 2014 році.

Фото: Яна Соломко