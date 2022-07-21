Учасниця романтичного реаліті Холостяк 1 та співачка Яна Соломко виступила на фестивалі Summer Sound у Москві.
Виконавиця намагається збудувати кар’єру під псевдонімом Soyana. Очевидно, в Україні не оцінили творчість артистки, тож вона вирішила підкорювати РФ, яка бомбить її рідну країну.
– Приємно з вами познайомитися. Мене звуть Soyana. Мені дуже приємно сьогодні бути з вами. Дякую вам величезне, – сказала Соломко зі сцени.
Така поведінка співачки засмутила її підписників, за що вони почали її критикувати.
- В Україні не визнали, бо тут конкуренція, а там ні.
- Сподіваюся, що ти там залишишся. Зрадниця.
- Ганьба! Ви недостойні свого прізвища. Поміняйте його, майте повагу до предків, не ганьбіть їх.
- Вітаю, ти дістала дна.
- Який жах, доки земляків щодня вбивають російські ракети, такі недозірки співають для окупантів. Продажні! Вибачення вам немає!
- Зрадниця! Ганьба! Ніколи не повертайся.
- Це називається вперед по трупах. Зрадниця. Саме Україна тебе зробила популярною! Гидко!
- Вам не соромно? Виступати в країні, яка знищує вашу. Це просто дно! Там і залишайся!
- Гроші не пахнуть?
- Дуже сподіваюся, що в Україну вас більше не пустять, нам такого л**на і лицемірства не треба.
- Соромно за вас, – пишуть у коментарях Яни.
Варто зазначити, що профіль Соломко в Instagram обмежений для користувачів із України. Артистка зробила свій вибір, про що свідчать і російські номери директора та піарниці в шапці її акаунту.
Зазначимо, на початку повномасштабної війни в Україні, яку розпочала РФ 24 лютого, Соломко оприлюднила пост, у якому написала Ні війні! Це єдина публікація артистки про події в рідній країні.
Нагадаємо, Яна Соломко була учасницею першого сезону Холостяка, де головним героєм був хореограф Максим Чмерковський. Також вона була у складі гурту Real O, який залишила в 2014 році.
Фото: Яна Соломко