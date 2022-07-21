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Украинская певица Яна Соломко выступила в Москве

21 июля 2022, 16:28
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Украинская певица Яна Соломко выступила в Москве

Участница романтического реалити Холостяк 1, певица Яна Соломко выступила на фестивале Summer Sound в Москве.

Исполнительница пытается построить карьеру под псевдонимом Soyana. Очевидно, в Украине не оценили творчество артистки, поэтому она решила покорять РФ, которая бомбит ее родную страну.

— Приятно с вами познакомиться. Меня зовут Soyana. Мне очень приятно быть сегодня здесь с вами. Спасибо вам огромное, — сказала Соломко со сцены.

Такое поведение певицы расстроило ее подписчиков, за что они принялись ее критиковать.

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  • В Украине не признали, потому что здесь конкуренция, а там нет.
  • Надеюсь, что ты там и останешься. Предательница.
  • Позор! Вы недостойны своей фамилии. Поменяйте ее, имейте уважение к предкам, не позорьте их.
  • Поздравляю, ты достигла дна.
  • Какой ужас, пока земляков каждый день убивают российские ракеты, такие недозвезды поют для оккупантов. Продажные! Прощения вам нет!
  • Предательница! Позор! Никогда не возвращайся.
  • Это называется вперед по трупам. Предательница. Именно Украина тебя сделала популярной! Противно!
  • Вам не стыдно? Выступать в стране, которая уничтожает вашу. Это просто дно! Там и оставайся!
  • Деньги не пахнут?
  • Очень надеюсь, что в Украину вас больше не пустят, нам такого г**на и лицемерия не надо.
  • Стыдно за вас, — пишут в комментариях Яны.

Стоит отметить, что профиль Соломко в Instagram ограничен для пользователей из Украины. Артистка сделала свой выбор, о чем свидетельствуют и российские номера директора и пиарщицы в шапке ее аккаунта.

Отметим, в начале полномасштабной войны в Украине, которую начала РФ 24 февраля, Соломко обнародовала пост, в котором написала: Нет войне! Это единственная публикация артистки о событиях в родной стране.

Напомним, Яна Соломко была участницей первого сезона Холостяка, где главным героем был хореограф Максим Чмерковский. Также она была в составе группы Real O, которую покинула в 2014 году.

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Фото: Яна Соломко

Теги
Війна в Україні Москва Фестиваль
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