Участница романтического реалити Холостяк 1, певица Яна Соломко выступила на фестивале Summer Sound в Москве.

Исполнительница пытается построить карьеру под псевдонимом Soyana. Очевидно, в Украине не оценили творчество артистки, поэтому она решила покорять РФ, которая бомбит ее родную страну.

— Приятно с вами познакомиться. Меня зовут Soyana. Мне очень приятно быть сегодня здесь с вами. Спасибо вам огромное, — сказала Соломко со сцены.

Такое поведение певицы расстроило ее подписчиков, за что они принялись ее критиковать.

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В Украине не признали, потому что здесь конкуренция, а там нет.

Надеюсь, что ты там и останешься. Предательница.

Позор! Вы недостойны своей фамилии. Поменяйте ее, имейте уважение к предкам, не позорьте их.

Поздравляю, ты достигла дна.

Какой ужас, пока земляков каждый день убивают российские ракеты, такие недозвезды поют для оккупантов. Продажные! Прощения вам нет!

Предательница! Позор! Никогда не возвращайся.

Это называется вперед по трупам. Предательница. Именно Украина тебя сделала популярной! Противно!

Вам не стыдно? Выступать в стране, которая уничтожает вашу. Это просто дно! Там и оставайся!

Деньги не пахнут?

Очень надеюсь, что в Украину вас больше не пустят, нам такого г**на и лицемерия не надо.

Стыдно за вас, — пишут в комментариях Яны.

Стоит отметить, что профиль Соломко в Instagram ограничен для пользователей из Украины. Артистка сделала свой выбор, о чем свидетельствуют и российские номера директора и пиарщицы в шапке ее аккаунта.

Отметим, в начале полномасштабной войны в Украине, которую начала РФ 24 февраля, Соломко обнародовала пост, в котором написала: Нет войне! Это единственная публикация артистки о событиях в родной стране.

Напомним, Яна Соломко была участницей первого сезона Холостяка, где главным героем был хореограф Максим Чмерковский. Также она была в составе группы Real O, которую покинула в 2014 году.

Фото: Яна Соломко