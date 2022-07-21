Участница романтического реалити Холостяк 1, певица Яна Соломко выступила на фестивале Summer Sound в Москве.
Исполнительница пытается построить карьеру под псевдонимом Soyana. Очевидно, в Украине не оценили творчество артистки, поэтому она решила покорять РФ, которая бомбит ее родную страну.
— Приятно с вами познакомиться. Меня зовут Soyana. Мне очень приятно быть сегодня здесь с вами. Спасибо вам огромное, — сказала Соломко со сцены.
Такое поведение певицы расстроило ее подписчиков, за что они принялись ее критиковать.
- В Украине не признали, потому что здесь конкуренция, а там нет.
- Надеюсь, что ты там и останешься. Предательница.
- Позор! Вы недостойны своей фамилии. Поменяйте ее, имейте уважение к предкам, не позорьте их.
- Поздравляю, ты достигла дна.
- Какой ужас, пока земляков каждый день убивают российские ракеты, такие недозвезды поют для оккупантов. Продажные! Прощения вам нет!
- Предательница! Позор! Никогда не возвращайся.
- Это называется вперед по трупам. Предательница. Именно Украина тебя сделала популярной! Противно!
- Вам не стыдно? Выступать в стране, которая уничтожает вашу. Это просто дно! Там и оставайся!
- Деньги не пахнут?
- Очень надеюсь, что в Украину вас больше не пустят, нам такого г**на и лицемерия не надо.
- Стыдно за вас, — пишут в комментариях Яны.
Стоит отметить, что профиль Соломко в Instagram ограничен для пользователей из Украины. Артистка сделала свой выбор, о чем свидетельствуют и российские номера директора и пиарщицы в шапке ее аккаунта.
Отметим, в начале полномасштабной войны в Украине, которую начала РФ 24 февраля, Соломко обнародовала пост, в котором написала: Нет войне! Это единственная публикация артистки о событиях в родной стране.
Напомним, Яна Соломко была участницей первого сезона Холостяка, где главным героем был хореограф Максим Чмерковский. Также она была в составе группы Real O, которую покинула в 2014 году.
Фото: Яна Соломко